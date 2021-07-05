睡覺「手機充整晚」傷電池？專家點破2關鍵：這樣做更好
現代人的生活離不開智慧型手機，從早到晚的使用，讓許多人煩惱手機的電力續航、充電等問題。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「睡覺『手機充整晚』是不是很傷電池？」沒想到就有專家點破2點關鍵，直言「這樣做其實更好」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 13:08:09
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「睡覺的時候手機會充電整個晚上？」的文章表示，「晚上睡覺的時候手機會充整個晚上嗎？我之前充整晚就被室友噹說手機電池會壞掉，但我想那是舊時代的手機才會有這問題吧，新手機不是都會有自我控制，或是充到80％等你快睡醒的時候再充滿嗎？」雖然原PO有著強烈的疑惑，但是他依然選擇「充整晚」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「充整晚啊，但週末會關機」、「最佳化充電我都關掉，因為充比較慢，反正有加買手機保險到時候換新電池就好」、「什麼年代了，一堆急急忙忙出門，難道家裡會燒起來嗎」、「不會，怕不安全」。
事實上，現在市面上的智慧型手機大部分都採用了鋰電池，不僅能夠充滿電後手機自動斷電，有些更是採用快充技術，讓手機充電變得安全又快捷，因此新型號的手機用戶大可不必過度擔心一整夜充電，會對手機電池產生損壞，不過根據《膜Fan通訊『台南佳里店』》臉書粉專表示，「但有一些舊型號的手機充整晚仍會造成『過充』，導致手機升溫反而傷害手機，許多人在使用手機上會做『2個動作』，分別為『邊充電邊使用手機』和『亂用充電器』，這2個動作其實會大大傷害手機電池的壽命，因此手機不要讓電池完全沒電才充，『想到就充』才是最好的而且電力要保持在20％或30％以上，否則反而容易破壞鋰電池內部的化學活性，縮短電池壽命」。（編輯：王柏文）