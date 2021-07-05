家人狂拔插頭想省電！女怒喊「插座一直壞」 專家曝正解
台灣的三級警戒持續至7月12日，再加上進入夏天氣溫炎熱，長時間待在家都多少都會使用冷氣，也讓不少人擔心電費暴漲。就有網友表示，家人為了省電連每日使用的電器都反覆狂拔，導致插座壞掉，雙方更為此爭執不休。完整過程曝光，就有過來人提出「折衷方案」來解決問題。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 13:24:54
原PO在論壇PTT上發文提到，「家中有一名愛拔電器插頭的成員，為了節省電費，他每次只要看到電器沒在用，就會立刻去把插頭拔起來，連每天用的電風扇、冷氣，他一律看到都會拔插頭，家中插座也壞了好幾次」。圍繞著插座議題，雙方在家中也多次爭執，原PO最後也感嘆「現在已經不想再為這個吵架了，希望年底前跟那家人分住，他要拔就讓他拔個盡興吧」。
貼文一出立刻有內行人解釋，「我電類的，可以跟你說電器長時間不用的話，拔插頭是好事，但絕不是省電，每次聽到這種說法就無言」、「又沒開啟導通哪會耗電」、「電器沒開，沒通成迴路根本不會消耗好嗎？真的蠻多人喜歡拔插頭的」；不過也有一派網友強調拔插頭的重要性，「我已經習慣拔了，小時候家裡吹風機沒拔整個燒掉，現在很有陰影」、「我出門插頭也會全部拔光，只留需要用到的，什麼都還沒有壞過」、「一直拔不是為了省錢，是為了安全才對」。
最終也有人給出折衷的解決方案，「跟我媽一樣，電扇用完一定要拔掉。買有開關的插座或延長線解決」、「換有開關的延長線請他用關的」、「換開關延長線，總開關可以關冷氣電源」、「怎麼不用可以開關的延長線，就可以減少吵架的機會了」。
過去台電也曾針對相關議題作出解釋，「針對有『待機功能』的電器而言，像是會顯示時間、關機後還亮著紅燈、或是任何能使用搖控器開關的家電產品，長時間不用時，拔除插頭是可以省電的！若有常拔除會傷害插頭的疑慮時，可選擇設有獨立開關且超過負載時會自動斷電之延長線」。（編輯：潘毅）