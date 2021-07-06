影／大玩低成本COSPLAY！神還原《鬼滅之刃》戀柱
近年來日本動漫文化席捲世界，不少風靡全球的作品逐一問世，包含《海賊王》、《七龍珠》、《火影忍者》等。Youtube頻道「瑀熙 Yuci」以實況起家，在轉戰Youtube後迅速累積粉絲，目前已有67.5萬訂閱的她，這次就要Cosplay（角色扮演）人氣作品《鬼滅之刃》中的「戀柱」甘露寺蜜璃，到底她會以什麼方式完成這次任務呢？
影像中心/綜合報導
2021-07-06 13:00:00
這次瑀熙要挑戰的是「低成本角色扮演」，因為疫情緣故居家防疫的她，只能選用家中的素材完成裝扮，而「戀柱」甘露寺蜜璃第一個顯著的特色就是粉綠相間的髮色，只見瑀熙拿出家中的環保小尖兵「垃圾袋」以及一頂假髮，瞬間就克服了這個難題。
除了髮型，服裝打扮也極大程度影響Cosplay的共鳴度，而在動漫中以身材姣好吸引粉絲的「戀柱」甘露寺蜜璃，胸前開口露出的雙峰可以說是招牌，瑀熙自嘲雖然身材不能比擬動漫人物，但是經過巧手拼剪修正後，至少在打扮上還是有幾分感覺。
最後，做完打扮的瑀熙為了測試完成度，還致電給兩位友好的Youtuber，分別是坐擁兩百萬訂閱的「Joeman」以及網紅團體反骨的甜心「Aries艾瑞絲」，兩人在接到視訊電話後，幾乎是沒有思考就猜出了瑀熙這次飾演的角色，不過嘴上不饒人的Joeman還是開玩笑地說了句「胸部是假的吧！」差點氣死瑀熙。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：瑀熙 Yuci
完整影片：https://youtu.be/wEjC22PIOwk