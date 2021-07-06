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影／超簡單瀏海剪法教學　自己剪瀏海再也不怕失手！

▲為了瀏海上髮廊費事費工，如何在家簡單自己動手做呢？（圖／賀Her 授權）
▲為了瀏海上髮廊費事費工，如何在家簡單自己動手做呢？（圖／賀Her 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-06 10:19:53

佛要金裝，人要衣裝，在社會上與人交往接觸，外型雖不是全部，但是清新姣好的外貌，絕對能帶給人良好的第一印象。Youtube「賀Her 」擁有美髮專業，平時會在頻道中貼出許多剪髮教學，這次她就要來告訴大家，如何自己動手剪瀏海，才不會變的坑坑巴巴、讓人嘲笑！

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▲賀建議，最好修剪的時機是洗完頭吹乾後。（圖／賀Her
▲賀建議，最好修剪的時機是洗完頭吹乾後。（圖／賀Her 授權）
影片開始，賀就挑明瀏海帶給大家的困擾，一口氣剪太短會醜，剪太少又會快速長長刺到眼睛，且只為了瀏海上髮廊著實費時費工費錢，加上疫情緣故，自己動手剪瀏海的技巧可以說相當實用。

▲剪頭髮最好還是使用專業工具，比較不會有問題。（圖／賀Her
▲剪頭髮最好還是使用專業工具，比較不會有問題。（圖／賀Her 授權）
首先第一步，必須要先洗完頭後並且吹乾頭髮，因為這樣修剪的長度才會更接近真實；接著必須要將瀏海跟其他部位進行分區，避免下刀時誤觸。而工具上，除了首推的剪髮用剪刀外，用小剪刀也可以，但是千萬不要使用剪紙用的剪刀，原因是不僅眼睛會失焦，而且不好對頭髮發揮作用。

最後，賀也提醒大家，如果有上髮捲習慣的人，必須要預留一點空間，所以推薦修剪到眉毛下面一點的位置，至於最重要的動刀方式，她建議不要橫著一刀下去，要以縱剪的方式，剪出層次又比較柔和，在銜接其他部位的地方也最好以弧線帶過，避免稜角感太重。（文字編輯：沈傳恩）

▲以縱剪的方式，比較能剪出層次感。（圖／賀Her
▲以縱剪的方式，比較能剪出層次感。（圖／賀Her 授權）
▶感謝授權：賀Her
完整影片：https://youtu.be/bWiNiNJxGk8

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.09%79.91%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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