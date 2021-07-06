影／超簡單瀏海剪法教學　自己剪瀏海再也不怕失手！

佛要金裝，人要衣裝，在社會上與人交往接觸，外型雖不是全部，但是清新姣好的外貌，絕對能帶給人良好的第一印象。Youtube「賀Her 」擁有美髮專業，平時會在頻道中貼出許多剪髮教學，這次她就要來告訴大家，如何自己動手剪瀏海，才不會變的坑坑巴巴、讓人嘲笑！
影像中心/綜合報導
2021-07-06 10:19:53
影片開始，賀就挑明瀏海帶給大家的困擾，一口氣剪太短會醜，剪太少又會快速長長刺到眼睛，且只為了瀏海上髮廊著實費時費工費錢，加上疫情緣故，自己動手剪瀏海的技巧可以說相當實用。
首先第一步，必須要先洗完頭後並且吹乾頭髮，因為這樣修剪的長度才會更接近真實；接著必須要將瀏海跟其他部位進行分區，避免下刀時誤觸。而工具上，除了首推的剪髮用剪刀外，用小剪刀也可以，但是千萬不要使用剪紙用的剪刀，原因是不僅眼睛會失焦，而且不好對頭髮發揮作用。
最後，賀也提醒大家，如果有上髮捲習慣的人，必須要預留一點空間，所以推薦修剪到眉毛下面一點的位置，至於最重要的動刀方式，她建議不要橫著一刀下去，要以縱剪的方式，剪出層次又比較柔和，在銜接其他部位的地方也最好以弧線帶過，避免稜角感太重。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：賀Her
完整影片：https://youtu.be/bWiNiNJxGk8