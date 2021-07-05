環南市場確診者也在樹林擺攤 新北市機動篩檢隊進駐廣篩
因應北農及環南市場的群聚感染，新北市樹林區博愛街的市場攤商有相關活動史，因此從7月4日起休市3天；此外，新北市機動篩檢隊也立即出動，前往樹林區保安市民活動中心設站提供篩檢服務，希望擴大的篩檢找出隱形感染源，阻斷疫情傳播。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-05 14:19:48
新北市長侯友宜今（5）日前往視察樹林的機動篩檢隊，受訪時指出，樹林攤商中有個確診者，不僅在台北市的環南市場工作，同時也在樹林的市場擺攤，至於板橋的重慶街市場，則有一個北農的足跡史；因此希望大家共體時艱，馬上停止、休業3天外，也派出機動快篩隊進駐篩檢，盼讓隱形的傳播鏈能夠及早找到，歡迎附近的攤商及市民朋友都可來篩檢。
侯友宜表示，傳統市場、夜市的人潮密集流動，易造成群聚傳播鏈，新北市將針對市場及夜市攤商進行造冊，從今日起到7月15日分批接種，預計配發2萬劑疫苗提供施打；並強調北農及環南的群聚事件，雙北是共同生活圈，應當以區域聯防方式，一同並肩作戰，所以不管是新北市民或台北市民，都歡迎來新北39處篩檢站篩檢，一起努力，共同阻斷隱形傳播鏈。
新北市政府補充，位於樹林區與板橋區交界的博愛市場、保安市場，相隔只有一條街，是當地重要的民生採買場所，估計約超過400個攤商及流動攤販；為加強防疫，樹林區公所及自治會在市場出入口處，設有實名制、酒精消毒等防疫措施，4日公布一名居住台北市環南市場的攤商，有在博愛街市場的工作足跡，衛生局立即擴大匡列接觸者，並出動機動篩檢隊前往該處設站篩檢。
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