吹冷氣卻開窗戶！男傻眼「同事都這樣」 行家曝驚人真相
每到夏季時，不少人就會開冷氣涼爽一下，而一般來說，只要打開冷氣，大家都會將門窗緊閉，深怕冷氣跑光，無法達到降溫的功能。對此，就有網友分享自己辦公室同事每次吹冷氣都把窗戶打開，讓他非常受不了，也無法理解為何要這麼做，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 15:44:42
原PO在PTT貼文指出「我後面那個同事不知道在幹嘛，每次冷氣開了，窗戶就會打開，室內溫度都降不下來，整間辦公室搞得很熱，問他為什麼要開窗戶，跟我說他會悶死，問句實在的，大家開冷氣也會開窗戶嗎？用愛發電也不是這樣吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「是不是要防病毒＝＝」、「真的可以直接請他出去」、「是熱壞了吧，開冷氣怎可能開窗戶」、「開冷氣蓋厚棉被的概念啊，笑死」、「要不要自備氧氣筒啊？開冷氣還要悶死」；不過也有人表示「冷氣其實就像風扇，沒有內外空氣交換，本來就要開窗戶」、「開窗戶讓空氣流通，我以為是常識？」、「髒空氣一直在室內滾啊滾，不知道誰才是錯的」。
對於網友不懂同事的作為，基隆市環保局就曾解釋過，表示「室內空氣污染物，包含二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、臭氧(O3)、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等，也會累積於室內，造成人體呼吸道影響；對於長時間待在室內的民眾而言，室內空氣品質是很重要的，所以在開啟冷氣的室內空間，還是要將窗戶開啟約一個拳頭大小，保持空氣流通，有新鮮空氣流通的室內，有效排出室內污染物，將大幅降低交互感染的機會及減少醫療成本」。（編輯：張嘉哲）