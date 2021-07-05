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吹冷氣卻開窗戶！男傻眼「同事都這樣」　行家曝驚人真相

▲每到夏季時，不少人就會開冷氣涼爽一下，但一般開啟冷氣後，不少人都會將門窗緊閉。（圖／記者張嘉哲攝）
▲每到夏季時，不少人就會開冷氣涼爽一下，但一般開啟冷氣後，不少人都會將門窗緊閉。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 15:44:42

每到夏季時，不少人就會開冷氣涼爽一下，而一般來說，只要打開冷氣，大家都會將門窗緊閉，深怕冷氣跑光，無法達到降溫的功能。對此，就有網友分享自己辦公室同事每次吹冷氣都把窗戶打開，讓他非常受不了，也無法理解為何要這麼做，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「我後面那個同事不知道在幹嘛，每次冷氣開了，窗戶就會打開，室內溫度都降不下來，整間辦公室搞得很熱，問他為什麼要開窗戶，跟我說他會悶死，問句實在的，大家開冷氣也會開窗戶嗎？用愛發電也不是這樣吧？」

▲台電就在臉書粉專提出了「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲網友抱怨同事每次吹冷氣時，都會打開窗戶，讓他相當不解。（示意圖／NOWnews攝影中心）
貼文一出，網友紛紛回應「是不是要防病毒＝＝」、「真的可以直接請他出去」、「是熱壞了吧，開冷氣怎可能開窗戶」、「開冷氣蓋厚棉被的概念啊，笑死」、「要不要自備氧氣筒啊？開冷氣還要悶死」；不過也有人表示「冷氣其實就像風扇，沒有內外空氣交換，本來就要開窗戶」、「開窗戶讓空氣流通，我以為是常識？」、「髒空氣一直在室內滾啊滾，不知道誰才是錯的」。

對於網友不懂同事的作為，基隆市環保局就曾解釋過，表示「室內空氣污染物，包含二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、臭氧(O3)、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等，也會累積於室內，造成人體呼吸道影響；對於長時間待在室內的民眾而言，室內空氣品質是很重要的，所以在開啟冷氣的室內空間，還是要將窗戶開啟約一個拳頭大小保持空氣流通，有新鮮空氣流通的室內，有效排出室內污染物，將大幅降低交互感染的機會及減少醫療成本」。（編輯：張嘉哲）

▲基隆市環保局曾解釋開冷氣又開窗戶的原理。（圖/基隆市環保局提供）
▲基隆市環保局曾解釋開冷氣又開窗戶的原理。（圖/基隆市環保局提供）
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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
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