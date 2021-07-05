年薪破2百萬喊苦！男每天「只花300」 嘆走錯3步毀人生
多數人努力打拼爭取高薪，就是為了讓家人過更好生活。不過卻有一位人夫訴苦，自己工作時常壓力大到失眠，終於拼出2百萬年薪的好收入，每天卻只能使用300元，完整遭遇曝光也引起關注。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 15:58:28
原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上分享遭遇，「我是國立前段班大學畢業，拚到每年薪水加年終加分紅破200萬，但生活品質不如大學生，每天能花的錢不到300元，生活有如行屍走肉，每天一睜眼就是被錢追著」。
原PO繼續喊苦「3年來最後悔的事就是『買房、結婚、生小孩』，真的非常後悔，若能重來一次我一定躺平，錢夠花就好。人生努力打拼用時間及勞力及健康換這些錢自己無法花，賺這麼多錢卻變成房奴妻奴孩奴，卻變成別人的奴隸，變成一台ATM，這有意義嗎？」
完整遭遇曝光後，立刻有不少網友回應，「當初的願打願挨的初衷不見了，被消磨殆盡了...找回當初的熱情吧」、「認為可以先把房子賣掉，買能力許可的房子，我大約平均算下你一個月薪水16萬，你如果買了2000萬房子，一個月等於要繳款8.4萬的房貸，我認為你為了房子把自己搞的那麼狼狽，何必？」「很多人都是這樣熬過來的，人生和婚姻就是這樣，每個人都是錢的奴隸」、「不知道結婚的時候你在想什麼」、「通常跟對方相處得好的話會有一種一起打拼顧家的共患難感，看起來你們應該是相處上有不平衡出現」。（編輯：潘毅）