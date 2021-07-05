台灣EQ最高的人是？「2女神」被點名　鄉民全認：沒對手

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貼文一出，網友紛紛點名2位女神「林志玲是真的不錯」、「最近的話就賈永婕啊，沒有對手」、「林志玲私底下不論，但媒體上沒情緒失控過」、「最近賈永婕吧」、「我覺得曾國城不錯」、「蔡康永吧，還有出情商的書」、「絕對林志玲，真沒看過他暴走過」、「賈永婕做好事被抹黑也沒怎樣」、「唐鳳無人能及」、「台女典範網紅小馮，大推台大正妹」、「小馮本來被黑到最後轉贏，都是高EQ自嘲來的」。
而最多人點名的「林志玲」因為在螢光幕前都十分溫和，過去在被找出去年曾在內蒙古與小朋友合唱〈我和我的祖國〉，引發爭議，當時林志玲則發文回應「2020特別不容易，需要多一點體貼和善意，找回社會珍貴的溫暖，展現更多世界不一樣的美」，回應連陸網都大讚高EQ；而賈永婕則是近日積極協助醫療院所採購醫療器材，親送便當、飲料以及重要醫療用具，聲量大爆棚，但卻被質疑是在「作秀、蹭流量」，本人則是回應「如果是作秀，也是一場很美麗的秀吧？」也被網友大讚EQ超高。
而有趣的是，在留言串中，其實也有不少人推薦「陳時中」，「指揮官壓力有多大，他爆氣的次數算很少了」、「陳時中，面對立委一連串砲轟還能冷靜」、「陳時中，再累再難也沒怒罵過人」、「陳時中生氣幾次而已吧，他都當一年多指揮官了」、「陳時中雖然防疫還有待改進，但EQ倒是很高」。（編輯：張嘉哲）
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