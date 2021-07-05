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台灣EQ最高的人是？「2女神」被點名　鄉民全認：沒對手

▲藝人賈永婕（左）及林志玲（右）被網友封為最高EQ的兩個人。（圖/NOWnews資料照）
▲藝人賈永婕（左）及林志玲（右）被網友封為最高EQ的兩個人。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 17:01:16｜2021-07-05 17:48:42

常常政客、藝人、網紅等公眾人物陷入爭議時，出面回應的態度往往都成為民眾關注的焦點，有些人可能是爆氣反擊，也有人心平氣和回應。對此，就有網友討論「想問一下大家，看過最高EQ的人是誰？」貼文一出，網友紛紛點出「2位女神」，表示這兩人應該到目前為止「沒有對手」。

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原PO在PTT貼文指出「EQ就是我們常常在說的情緒商數，是一種自我情緒控制能力的指數，有時候看到新聞寫說某某某高EQ回應，看了完整內容後發現根本EQ根本不高啊……請問大家看過EQ最高的人是誰呢？ 個人覺得志玲姐姐真的蠻厲害的」。

貼文一出，網友紛紛點名2位女神「林志玲是真的不錯」、「最近的話就賈永婕啊，沒有對手」、「林志玲私底下不論，但媒體上沒情緒失控過」、「最近賈永婕吧」、「我覺得曾國城不錯」、「蔡康永吧，還有出情商的書」、「絕對林志玲，真沒看過他暴走過」、「賈永婕做好事被抹黑也沒怎樣」、「唐鳳無人能及」、「台女典範網紅小馮，大推台大正妹」、「小馮本來被黑到最後轉贏，都是高EQ自嘲來的」。

▲林志玲面對敏感問題，態度大方、不迴避。（圖／資料照）
▲林志玲面對敏感問題，總是態度大方、不迴避，被讚擁有高EQ情商。（圖／資料照）
而最多人點名的「林志玲」因為在螢光幕前都十分溫和，過去在被找出去年曾在內蒙古與小朋友合唱〈我和我的祖國〉，引發爭議，當時林志玲則發文回應「2020特別不容易，需要多一點體貼和善意，找回社會珍貴的溫暖，展現更多世界不一樣的美」，回應連陸網都大讚高EQ；而賈永婕則是近日積極協助醫療院所採購醫療器材，親送便當、飲料以及重要醫療用具，聲量大爆棚，但卻被質疑是在「作秀、蹭流量」，本人則是回應「如果是作秀，也是一場很美麗的秀吧？」也被網友大讚EQ超高。

▲賈永婕親自送HFNC到衛福部屏東部立醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕近日常常親送醫療器材到醫療院所，廣受好評，聲量大爆棚。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
而有趣的是，在留言串中，其實也有不少人推薦「陳時中」，「指揮官壓力有多大，他爆氣的次數算很少了」、「陳時中，面對立委一連串砲轟還能冷靜」、「陳時中，再累再難也沒怒罵過人」、「陳時中生氣幾次而已吧，他都當一年多指揮官了」、「陳時中雖然防疫還有待改進，但EQ倒是很高」。（編輯：張嘉哲）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中感謝美國捐贈250萬劑莫德納新冠肺炎疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也意外上榜，不少網友認為抗疫壓力大，卻少見陳時中情緒有較大波動。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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