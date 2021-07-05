客點「3包」外送員接單衝了！路人經過臉綠：怎麼會敢載
外送平台近年來崛起，不僅能夠點到熟食、手搖，近日也與越來越多平台簽約合作，包括販售生鮮雜貨的超市、大賣場都有，讓民眾在家也能輕鬆購物。不過，近日就有網友分享自己接到訂單衝去取餐，結果客人點的物品令他哭笑不得，但為了賺錢還是接單硬載，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 18:07:29
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「以為三包衛生紙就可以難倒我嗎？我要挑戰十包！」只見貼出的照片，機車不論是前座還是後座都放滿了衛生紙，一共是三大包，推測應該是大賣場或者超市的訂單，民眾懶得出門補充物資，利用平台一口氣叫好叫滿，不過卻也讓騎車安全略顯提高。
貼文一出，網友紛紛回應「蒲公英很輕，我是說植物的狀態....」、「現在的外送員是超人吧」、「兩包我就直接棄掉了，三包竟然也可接，佩服」、「曾經看過五包的，經過時忍不住多看好幾眼，這樣騎車很危險，心想到底怎麼敢接」、「這種話講完，通常一個禮拜內你會接到的」、「接到十包記得通知」、「雖然是為了賺錢，但真的好危險」、「沒綁好掉在路邊也是很危險」、「以後是不是要改為汽車跑單呢」。
另外，也有更多外送員曝光經歷「看誰要打破我紀錄，滿滿一車都是衛生紙，騎機車載」、「十袋路過」、「看過五箱飲料的，直接硬塞腳踏板」、「我也載過腳踏板全滿的狀態」、「我最多五袋+疊單，大箱塞兩包+疊單的一袋零食飲料、前踏板疊三捆衛生紙，等個紅燈路人一直看我」。（編輯：張嘉哲）