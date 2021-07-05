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新北疫調快、準　侯友宜：新光三越A11染疫櫃姐住中和

▲新北市長侯友宜今（5）日證實，新光三越A11館染疫櫃姐住在中和，生活十分的單純、固定。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（5）日證實，新光三越A11館染疫櫃姐住在中和，生活十分的單純、固定。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-05 17:31:09

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增28例本土的個案，其中新北有5例；新北市長侯友宜表示，5例的確診中，3人跟北市有關係，1人在環南市場賣雞、1人為環南市場確診的家屬（已居家隔離），另1位是北市擔任看護工被感染，也立即跨縣市通報台北市。

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▲新北市今日新增5例的確診個案，從感染源的分析，有3人跟台北市有關。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增5例的確診個案，從感染源的分析，有3人跟台北市有關。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜也透露，昨日有2692位篩檢，快篩陽為4位，其中自稱北農（含環南）接觸史有97位，快篩陽1位；此外，新北市的疫調都是「快速、全部、精準」、只要快篩陽就同時啟動疫調及PCR，而4位快篩陽經PCR後，有3位是陽性，其中住中和這位就是在北市新光三越A11館的櫃姐，當天下午的5點半就將疫調做好並通知北市衛生局，今日看到新光三越A11館立即休館進行清消。

侯友宜指出，另1位的陽性確診個案，住在新莊區但在北市上班，疫調在當晚的11點完成後，也立即通報北市衛生局，新北、台北共同聯防；這2位確診個案的生活都單純、固定，認為職場的足跡部分非常重要，因此第一時間通知相關的縣市，另還有1位PCR陽性的民眾，則是從北市跑來新北做篩檢，因此都通報CDC及北市，這2位將匡列在明日的個案，也展現新北市疫調的效率。

新北目前有1310人居家隔離，累計確診人數為6560人，5148人解除隔離，今日新增5例的確診個案，以三重的3例最高，其次為中和、汐止各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數156867人，快篩陽性數1215，陽性率為0.8％，昨日有2692人篩檢，快篩陽性數4人，其中有1人與北農（含環南）接觸史有關，陽性率0.1%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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