長輩難溝通？鄧惠文曝「理解他們的無助」取代責罵

全國防疫三級警戒當前，來自四面八方有關疫情的資訊內容引發人心惶惶，許多長輩心情因此而起伏，只盼看似遙遙無期的解封日能盡快到來。居家防疫除了讓人練習獨處之外，與年長一輩的家人溝通、相互理解也是另一門課程，鄧惠文鄧醫師（2日）就在《鄧一個人咖啡》直播節目中，分析與長輩的溝通秘技，你也常覺得「長輩就是講不聽」嗎？許多網友看完鄧醫師的分享，恍然大悟原來不見得是長輩難溝通，是我們一直把他們想錯了，紛紛表示感觸很深。





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▲鄧醫師透露許多假訊息就是抓住長輩們老人家的心態。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

年輕族群要如何與長輩們相互理解？鄧醫師提醒我們，應該要以長輩的心態出發，她自己研究後發現，這些吸引長輩的訊息都是有「操作公式」的！往往透過「健康至上」、「簡單的操作方法」、「只要你知道，事情就會不一樣的神奇感」這三點來吸引長輩。還有網友分享「訴諸恐懼的訊息容易讓長輩相信」！





鄧醫師建議大家，想要破解長輩對假訊息的認知，先試著與長輩們溝通、講解醫療知識，再來就是觀察他們是否已經陷入，其實社會越進步的情況下反而對年長一輩很不友善，他們跟不上社會腳步產生了寂寞、失落感，在這時候傳送簡單、看似不難懂的假訊息們，就輕易地進入了長輩們的心理，有網友為長輩發聲「有時候老人的舉動會讓小孩覺得不耐煩，甚至有些人會鄙視老人」，其實長輩們只是想從中找尋安全感。





▲鄧醫師提及長輩們的「囤積症」。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

鄧醫師表示有時候看到長輩們不理性的行為，可能不是沒有接受到正確訊息，

。鄧醫師鼓勵年輕人可以花時間教長輩們上網、使用支付功能、說明實聯制等，

獲得不少粉絲感動寫下：「今天的議題真的好實用！」、「謝謝鄧醫師分享」，值得注意的是，有網友聽完鄧醫師上述的建議後，提出打動長輩原則，

，將節目中設身處地同理長輩的建議，化作實用的公式分享給大家。