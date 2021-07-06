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房市／台南房價負擔創新高　甚至超越高雄

▲台南市的房價所得比創新高，與外地建商湧入推案，推升房價有關。（圖／NOWnews資料照片）
▲台南市的房價所得比創新高，與外地建商湧入推案，推升房價有關。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-06 18:00:00

內政部最新統計資料，台南市第一季房價所得比達7.78倍，創2017年以來新高，同時也較上季超越高雄市，等於台南民眾得不吃不喝將近8年才能買得了房子。對此，在地房仲指出，基於台南土地價格基期較其他五都低、有南科相關題材等兩大因素，2、3年前就陸續吸引許多外地建商獵地推案，進而推升房價。

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房價所得比是將該縣市中位數住宅價格，除以該縣市中位數家戶可支配所得，數值越高，代表房價負擔的能力越低。而根據內政部最新公布第一季各縣市房價負擔能力，六都之中，台南市的房價所得比7.78倍，等於台南民眾得不吃不喝將近8年才能在台南買房，創2017年以來新高，且相較上一季已略超越高雄市。

根據信義房屋企研室統計實價登錄，台南市去年住宅平均總價847萬，較前一年2019年有13%漲幅，今年截至5月份，平均總價更攀升至981萬，創歷年新高，甚至超越高雄市。

信義房屋安平永華店店長呂浩廷表示，各界看好南科擴廠題材，且配合南科發展，公部門又推動北外環道等相關交通建設，加上台南土地價格基期本就相對低，2、3年前就有許多外地知名建商湧入獵地推案，這讓台南近期漸漸從透天為主力產品，轉變為越來越多大樓，買方接受度也隨之提高，此外，房價也勢必有所帶動。

而在最新公布的第一季住宅價格指數中，內政部也分析，今年初國內經濟成長新高、購屋利率低且資金寬鬆，住宅價格持續攀升，六都之中，台南、台中、高雄上升幅度都相當明顯。台南部分，主要是永康區、東區、南區、中西區、安平區上升幅度較大，多是區域內有新興開發區，或有產業等重大投資建設所致。

因此，呂浩廷觀察到，台南大樓買盤愈趨兩極，換屋型大約落在總價2000至3000萬，買方多視地點及建商品牌作為選擇依據，另一部分則是一般小資及首購家庭，由於預算上仍有限制，仍會鎖定總價1000萬左右的物件，負擔比較輕。

整體房市價量是否恐受疫情衝擊？呂浩廷則表示，房貸利率仍低，股市表現仍佳，不動產依舊是無論自住或置產客鎖定的標的；且據他觀察，這波疫情以來，台南的交易量尚稱穩定，尤其土地持續在成交，甚至還有大型觀光飯店持續興建中。

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2021-07-04-2021-07-07
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