房市／近捷運綠線　小檜溪重劃區熱度不減

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信義房屋代銷部桃園業務協理林朝昌也說明，多數重劃區共同的弱勢是生活機能較為不足，小檜溪重劃區鄰近桃園藝文特區、大業大有商圈，因此生活機能可與舊市區共用，又能享受重劃區新規劃的優勢。又因鄰近的藝文特區已發展完善，因此不少桃園在地族群、雙北族群，會選擇至小檜溪自住或置產
林朝昌表示，小檜溪重劃區僅39公頃，腹地小而美，但區域內規劃了商業區、學校預定地、配置5座公園，也有面南崁溪與東門溪的河岸景觀宅，因為腹地不大，且多為指標建商，因此有利統一營造較高的生活品質。
區域內的規劃有8成的土地都是建商購入，因此較無畸零地發展不一的狀況，可以完整造鎮、開發步伐也較統一，林朝昌指出，區域內的商業用地，未來可望會有百貨商場進駐，許多建案今年也陸續完工交屋，預計5-10年小檜溪重劃區的發展就會成形。
由於小檜溪重劃區離捷運綠線G09站最近僅500公尺距離，將來捷運綠線通車後，交通將更加便利。
目前小檜溪重劃區的行情落在每坪單價30-38萬，面河景、公園的住宅，每坪單價35-38萬，林朝昌觀察，小檜溪的產品坪數規劃適合首購、換屋、甚至為下一代購屋置產的族群，像是信義代銷最近開始銷售的指標建案，坪數即規劃26-46坪，滿足不同需求的購屋族。