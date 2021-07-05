結婚隔天討16萬聘金！她怒回婆婆「6字」 下場卻離婚了
結婚除了需要男女主角好好協調外，更需要雙方家庭的溝通合作，若是在過程中撕破臉，恐怕會害婚事泡湯。近日，就有網友抱怨，當初結婚時男方給出16萬元聘金，結果辦完婚禮隔天婆家竟要求收回，她當場回了一句，沒想到婚姻生活因此開始破裂，最後甚至以離婚收場，讓她相當崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 19:29:17
原PO在《爆怨2公社》表示，她們剛開始談的聘金很簡單，沒有大小就是12萬元而已，直到公公在訂婚日祭祖時，自己加碼4萬現金變成16萬元，而婆婆則說家裡全部齊全，不需要嫁妝，於是媽媽就幫她們新人買「棉被頂級羊毛、萬元寢被套組、整組訂製西裝、加重黃金和領夾等」，這些採買的費用總共超過16萬元。
原PO指出，結婚、辦桌完隔天婆家竟想要回聘金16萬元，但她當場回一句「那是我爸媽的」，想不到這段婚姻因此開始破裂，兩人最終以離婚收場。她也透露，「婆婆生4個女兒、嫁4個女兒、收4份聘金，也從沒還給女婿過」，最後也忍不住罵「這種人真的不可取」。
許多網友看完也紛紛回應，「會計較結婚花費的，一律沒有結婚資格」、「嫁了人拿了16萬又被要回去？真心傻眼」、「如果沒有特別約定的話，婆家是沒有權利收回聘金的」、「結婚前真的什麼都要看清楚，包括對方的家人生活習慣個性…」、「結婚就結婚，嫁娶是什麼古早觀念？」、「遇到這樣的家庭，離開是對的」、「前夫的家人真的笑死了」、「辛苦了，這根本詐騙家族」。（編輯：許智超）