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7月12日「解封」有望？侯友宜喊話做這3件事

▲新北市長侯友宜認為，面對疫情的瞬息萬變，我們要小心翼翼，絕對不能掉以輕心。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜認為，面對疫情的瞬息萬變，我們要小心翼翼，絕對不能掉以輕心。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-05 22:29:22

疫情逐漸的趨緩，新北市的確診人數也首度來到個務數，外界關心7月12日是否「解封」有望？新北市長侯友宜認為，面對疫情，拜託市民朋友低度活動、出來廣篩，及中央趕快買疫苗，必須要謹慎小心面對疫情的變化，千萬不要掉以輕心！

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侯友宜今（5）日在新北防疫應變會議會上表示，禮拜六、禮拜天的這2天，看到很多的民眾不斷往外群聚、往外活動，其實他非常擔心，因為現在還在三級警戒的時刻，拜託市民朋友一定要保持低度的活動；更最重要的，面對疫情的瞬息萬變，我們要小心翼翼，絕對不能掉以輕心，要全力以赴控制疫情。

侯友宜再度向中央喊話，疫苗的接種非常重要，所以疫苗的數量，一定要盡速的採購，也呼籲市民，要不斷出來的篩檢，找出更多的隱形傳播鏈，把社區的傳染源，能夠穩定的控制好；此外，面對疫情，拜託市民朋友低度活動、出來廣篩，及中央趕快買疫苗，必須要謹慎小心面對疫情的變化，不要掉以輕心。

至於新北今日新增5例的確診，疫情雖有下降的趨勢，但侯友宜點名三峽、淡水這2區，還是要緊密的了解；侯友宜指出，雖然疫情的趨勢沒有上升，但希望周遭幾個比較輕微的疫區，一定要逐一、逐一的完整掌控，還是要繼續努力，希望大家繼續努力、不要掉以輕心。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.57%81.43%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.8%16.2%
2021-07-02-2021-07-05
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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