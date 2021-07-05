7月12日「解封」有望？侯友宜喊話做這3件事

疫情逐漸的趨緩，新北市的確診人數也首度來到個務數，外界關心7月12日是否「解封」有望？新北市長侯友宜認為，面對疫情，拜託市民朋友低度活動、出來廣篩，及中央趕快買疫苗，必須要謹慎小心面對疫情的變化，千萬不要掉以輕心！
記者陳志仁／新北報導
2021-07-05 22:29:22
侯友宜今（5）日在新北防疫應變會議會上表示，禮拜六、禮拜天的這2天，看到很多的民眾不斷往外群聚、往外活動，其實他非常擔心，因為現在還在三級警戒的時刻，拜託市民朋友一定要保持低度的活動；更最重要的，面對疫情的瞬息萬變，我們要小心翼翼，絕對不能掉以輕心，要全力以赴控制疫情。
侯友宜再度向中央喊話，疫苗的接種非常重要，所以疫苗的數量，一定要盡速的採購，也呼籲市民，要不斷出來的篩檢，找出更多的隱形傳播鏈，把社區的傳染源，能夠穩定的控制好；此外，面對疫情，拜託市民朋友低度活動、出來廣篩，及中央趕快買疫苗，必須要謹慎小心面對疫情的變化，不要掉以輕心。
至於新北今日新增5例的確診，疫情雖有下降的趨勢，但侯友宜點名三峽、淡水這2區，還是要緊密的了解；侯友宜指出，雖然疫情的趨勢沒有上升，但希望周遭幾個比較輕微的疫區，一定要逐一、逐一的完整掌控，還是要繼續努力，希望大家繼續努力、不要掉以輕心。
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