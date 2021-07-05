窗簾驚見「巨大喇牙」！他走近一看呆住 網笑：晚餐跑了
喇牙是大型的室內蜘蛛，雖然專門以蟑螂為食，但一般人看到還是會嚇一跳。今（5）日就有網友分享一張照片，只見窗簾上看似有一隻巨大的「喇牙」，讓人感到相當恐怖，沒想到真相卻令網友笑出來，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 22:56:26
原PO在《爆廢公社公開版》貼出兩張照片，從第一張可以看到窗簾有個黑色東西，感覺像是一隻「喇牙」，但牠的身形卻十分巨大，讓人感到十分恐懼。直到原PO走進，才發現窗簾上的並不是喇牙，而是一隻螃蟹，他也忍不住說「找了半天，居然給我跑到上面去了」。
貼文曝光後，網友都猜測那隻螃蟹是原PO的晚餐，紛紛留言笑說，「飯前總是要運動，這樣比較好吃」、「生猛海鮮確認！」、「那麼會爬，肉質應該不錯吧」、「準備跳窗了，晚餐要飛了」、「求生慾望強烈」、「哈哈哈，為什麼會在上面」、「螃蟹：躲這裡還能被找到，穩死啊」、「有多害怕被吃掉，在上面發抖」。
另外，還是有不少人以為是大喇牙被嚇到，「果然很像喇牙，差點被嚇死」、「我的天啊，還以為是蜘蛛還是喇牙」、「乍看之下像蜘蛛」、「我想說這是什麼蜘蛛勒」、「還沒打開以為是喇牙」、「嚇到我！還以為是超大隻的蜘蛛」、「說實在，第一眼差點以為蜘蛛」、「偽裝成螃蟹的喇牙」、「我以為是超巨喇牙！嚇死」。（編輯：許智超）