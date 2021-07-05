突被加薪30%！男苦笑「世界不一樣了」 老闆心機被抖出
倘若能在工作受到上司肯定，甚至因而得到升職或加薪的獎勵，相信對不少社會人來說是一大肯定。不過，就有一名網友指出，老闆突然幫他加薪30%，但也導致他的世界不一樣了，原因曝光後，就引來過來人抖出老闆背後心機。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 23:00:20
原PO於《Dcard》上以「老闆起薪後，我的世界變不一樣了」為題發文，表示自從老闆幫他加薪30%後，感覺自身多做100%的工作，「很多事情我都沒有任何基礎，撇開寫文、社群經營那一塊，還要我做各種營運的動作，現在公司的行銷、業務、PM都要我來擔任」。由於職務不斷增加，讓他無奈大嘆「有時候真的心很累！都告訴自己處於學習的階段，學好後，就馬上離開去下家公司了」。
貼文一曝光，就引來不少過來人感嘆留言，「這是老闆的一種省錢方式，找1個人，給1.5人的薪水，做2個人的事」、「辛苦了..電商小白路過，也被老闆操的死死的」、「我前公司給一個人的薪水做兩個人的工作」、「我現在處境也是這樣」、「學好學滿，準備跳槽」。
但也有網友緩頰，直言「你應該是沒遇過加薪只加500、1000，要你一個人做兩個人份的工作，有加薪就好好珍惜，現在工作那麼難找，不然有本事自己當老闆」、「老闆真難當，加薪還要被說在省錢」、「想鼓勵原po既然有機會學習就多學，學到的都是自己的，也會讓自己未來比較有選擇權。短期看來，老闆是有重視原po才會加薪。長期看來，未來的事就很難說了。」（編輯：陳雅雲）