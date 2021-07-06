絕對無法接受啥異性特質？全場狂指「這2點」：完全不行

每個人喜歡的異性類型都不盡相同，或許某個特質對你而言很加分，但其他人未必也喜歡。而近日有網友就好奇在PTT詢問大家「絕對無法接受的異性特質？」結果全場網友紛紛狂指「這2點」，直呼「完全不行！」

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原PO在

PTT女孩板

發文提問，「原本覺得這個人什麼都好，內在外在都不錯，相處起來也很ok，但唯獨某個特點自己怎麼樣都無法接受，會是什麼呢？」他透露，自己是完全無法接受吃東西會發出聲音的人...外型再優、個性再好都不行，除非對方願意改，「可能有其他的，但目前沒想到 各位呢？」

▲有網友好奇在PTT詢問大家「絕對無法接受的異性特質？」結果全場網友紛紛狂指「這2點」，直呼「完全不行！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起網友熱論「抖腳、吃飯嘖嘖嘖」、「說謊」、「拜金、公主病、雙標」、「坐著時翹腳鞋底對著別人」、「歧視別人」、「咬指甲、牙齒不整齊、吃東西發出聲音、不孝順、沒禮貌」、「發現會虐待小動物的，就漸行漸遠」、「怕我生氣直接選擇瞞騙、政治信仰化」、「仇女、大男人主義」。

而綜合網友易見，多數人最無法接受的是「

自以為

」及「

衛生習慣不佳

」這兩大特質，「無同理心、自大」、「衛生習慣不佳完全無法忍受」、「衛生習慣不好，上廁所把馬桶弄得很髒」、「油嘴滑舌、愛批評人、愛開黃腔、自以為是」、「衛生習慣不好、愛吹牛、自我中心」、「自大，愛損人利己」、「自卑轉自大，自以為是，小氣愛計較」。此外，也有不少人直指「媽寶，沒有之一」。（編輯：許苡晴）