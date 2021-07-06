印度神童再預言！曝全球疫情「迎2最糟時機」：衝擊經濟
「印度神童」阿南德先前多次預言國際疫情狀況，日前預言英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封；後來又預言英國、印度、日本以及美國會有新一波疫情，結果真的陸續出現狀況，再度引起一波討論。對此，阿南德在最新一次的預言又指出，全球這波疫情還有2個時機點需要特別注意，分別是「9～11月」和「明年5月以後」，甚至將迎來最糟糕時期。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 07:22:00
阿南德透露，從7月開始火星和木星在相對位置，全球動盪的情勢會暫時回穩，不過到了9月時，又會產生另一波變化。他稱9月即將迎來最糟糕時期，直到11月21日以後，人們對疫苗的憂慮將造成經濟泡沫化危機，需等到明年5月以後，情況才會好轉。
不過，阿南德卻表示，到那時還可能將有新一波疫情爆發，甚至是新的疾病影響全球，而疫苗並無發揮太大作用。他也提到，2023年4月以後木星離開水瓶座，疫情有好轉現象，全球也逐漸適應「大型重置」，經濟慢慢進入成長。
據了解，阿南德透過占星術，多次成功預言世界新冠肺炎疫情的走勢，在網上引發極高討論度，也讓他因此爆紅，不過這次是否會又如同先前預言一樣精準命中，仍然是有待觀察。（編輯：賴詠璿）
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