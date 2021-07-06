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在台灣自煮CP值超低？他曝「2癥結點」　網嘆：成本更高

▲近日有網友表示，自煮不僅「貴」還很「麻煩」，這讓他不禁直呼「完全不懂在台灣自己煮飯CP在哪？」對此，不少網友也認同，他們認為「很多時候成本更高」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲近日有網友表示，自煮不僅「貴」還很「麻煩」，這讓他不禁直呼「完全不懂在台灣自己煮飯CP在哪？」對此，不少網友也認同，他們認為「很多時候成本更高」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 07:53:43

新冠肺炎雖已逐漸趨緩，但三級防疫警戒尚未解除，在「吃」的方面，民眾除了外帶或外送美食，不少人也會親自下廚。然而，近日有網友就提到，自煮從備料到煮好飯大約要花幾小時，且食材也要價不斐，不僅「」還很「麻煩」，這讓他不禁直呼「完全不懂在台灣自己煮飯CP在哪？」對此，不少網友一致認同，他們認為「很多時候成本更高」。

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原PO在PTT八卦板以「在台灣煮飯CP值非常低的掛？」為題發文，他表示，煮飯前要先花錢買食材，去菜市場要很早起，去賣場又很貴，且備料、煮飯要花上幾個小時的時間，煮一大鍋還要冰起來，導致後面幾天都只能吃一樣的菜，重點是「煮得少CP值根本是零，比去外面買現成的更貴。」

不僅如此，原PO更指出，吃完後還要洗碗！反觀外面叫吃的也差不多價錢，甚至走出去巷口買便當更便宜，還能挑自己想吃的菜，這讓他不禁直呼「美國可能吃外面一餐就好幾十美元（2、3百塊台幣），那自己煮還有道理，完全不懂在台灣自己煮飯CP在哪？」

▲自己下廚「貴」又「麻煩」CP值超低？有網友就在PTT發文談及自己的想法，掀起討論。（圖／取自pixabay）
▲自己下廚「貴」又「麻煩」CP值超低？有網友就在PTT發文談及自己的想法，掀起討論。（圖／取自pixabay）
貼文一出，網友隨即議論紛紛，有人認同原PO想法，直言「真的自己煮反而貴又麻煩！」「原PO說的有道理阿，光備料煮東西那些時間成本就不知道多多少了，而且不可能煮一點點，常常要吃剩菜，說好聽點很省，但吃那些剩菜剩飯也不會比外面健康多少」、「除了健康之外好像還沒有太多好處，畢竟很多時候成本更高」、「你有發現問題在哪嗎？就是窮又窮忙」、「要買、要煮、要收，噢...好累哦！」「台灣人力便宜，自己煮不符時間成本」。

另也有人回應「自己煮的食材比較好」、「自己煮就健康啊」、「自己煮可以挑食材跟口味，比較健康」、「自己煮很快樂，煮完入口那一刻覺得自己真神」、「至少你知道你吃了什麼東西下去」。此外，還有鄉民直指「自己煮麵料豐划算，但煮飯炒菜真的不划算」、「自己煮要便宜就是同種食物連吃好幾餐」、「3人以上真的划算，洗碗的話，就買台洗碗機。」（編輯：許苡晴）

▲近日有網友就提到，自煮從備料到煮好飯大約要花幾小時，且食材也要價不斐，不僅「貴」還很「麻煩」，這讓他不禁直呼「完全不懂在台灣自己煮飯CP在哪？」（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友就提到，自煮從備料到煮好飯大約要花幾小時，且食材也要價不斐，不僅「貴」還很「麻煩」，這讓他不禁直呼「完全不懂在台灣自己煮飯CP在哪？」（圖／翻攝自PTT）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.09%79.91%
2021-07-04-2021-07-07
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