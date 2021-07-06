日本哪樣食物超難吃？網點名「獨特醃菜」：真心不能接受

日本是許多台灣人旅遊度假的首選，除了風俗文化與台灣不同，許多地方美食更深受國人喜愛。而在眾多日本料理當中，有哪些食物讓你覺得不好吃嗎？一名網友就好奇在PTT詢問大家「哪些日本食物或料理覺得難吃？ 」結果有網友就點名「1獨特醃菜」，直呼「味道我真心不能接受」。

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原PO在PTT女孩板以「

日本難吃的東西？

」為題發文，他表示，常聽別人說日本美食眾多又美味，很少聽到負評，他並好奇詢問大家「是真的很少雷，還是沒說出來而已？哪些日本食物或料理覺得難吃？」

問題一出，立刻掀起熱論，大家紛紛回應「秒想到章魚燒，根本是沒熟的麵糊」、「很油又鹹的燒肉飯，看網路很推特別去吃，吃到一半超後悔」、「所有的和菓子，很美但是就是有造型的糖塊啊！」、「櫻餅、烤糰子、生八橋都超難吃」、「日本煎餃真的超難吃！台灣八方、四海遊龍隨便都贏」、「傳統甜食吧！甜到舌頭麻痺，完全吃不出味道」、「納豆，沒有之一」、「日本絞肉都非常難吃，包子、小籠包、煎餃」「醬油糰子，那到底啥東西」。

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「哪些日本食物或料理覺得難吃？ 」結果有網友就點名「1獨特醃菜」，直呼「味道我真心不能接受」。（圖／翻攝自PTT）

此外，還有網友直指「

有種長得很像蒜頭的東西叫做『蕗蕎』，味道我真心不能接受

」、「

蕗蕎台灣、中國跟日本都有，但我沒想到日本人這麼愛吃這東西，味道真的詭異到讓我無法配飯只好一直漱口...

」

事實上，「

蕗蕎

」的正式名稱為「薤」（ㄒㄧㄝˋ），又名「蔥頭、火蔥、小蒜、蕎蔥、

」等，以中國大陸、日本、台灣、越南、寮國、柬埔寨等亞洲國家栽培居多，生長於海拔700公尺至2700公尺的地區，其葉片長得像韭菜與蔥，同時具有類似大蒜的球莖，生吃的口感脆辣，但味道比大蒜溫和一些，常被用來製作成「醃菜」。（編輯：許苡晴）