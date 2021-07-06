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一堆人還用窗型冷氣？「2理由」曝光　網讚：裝20年爽吹

▲原PO想換掉家裡用10幾年故障的窗型冷氣，卻苦惱該繼續選擇窗型或分離式。（圖／NOWnews資料照）
▲原PO想換掉家裡用10幾年故障的窗型冷氣，卻苦惱該繼續選擇窗型或分離式。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 09:01:52

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，近日一名網友在PTT女孩版提到，想換掉家裡用10幾年故障的窗型冷氣，卻苦惱該繼續選擇窗型或分離式，好奇詢問「不知道現在還有人用窗型冷氣嗎？」貼文曝光引發熱議。

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原PO表示，因為家裡用了10幾年的窗型冷氣突然不冷了，想要換一台新的冷氣，他說「在網路上爬文好久，大多是推薦裝分離式冷氣，不知道現在還有人用窗型冷氣嗎？」

▲原PO想換掉家裡用10幾年故障的窗型冷氣，卻苦惱該繼續選擇窗型或分離式。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO想換掉家裡用10幾年故障的窗型冷氣，卻苦惱該繼續選擇窗型或分離式。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，立刻有網友點出使用窗型冷氣的「2原因」，分別為租屋套房房東原本就使用窗型冷氣，不方便更換，以及窗型冷氣若更換分離式冷氣，有的施工較複雜，「小套房幾乎都是窗型」、「租套房仍是窗型＋1，好想換變頻喔，自己出錢也沒關係，但房東舊冷氣沒地方放」、「分離是主流，但你家如果很難施工，窗型也是選擇」。

其他網友則紛紛回應「我家裡的房間還是窗型的，也在想是不是該換一下」、「我家窗型已經20年了，還是很涼呀」、「分離式就比較安靜，因為主機可以放在其他地方」。（編輯：賴詠璿）

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