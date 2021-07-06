他提牡羊座4特點　釣出神人「精闢分析」　羊兒一看推爆

星座被廣泛應用於詮釋個性與行為模式，而每個星座也都具有不同的特質，有人深信不疑，有人半信不疑，也有人一點都不信這套，總之，星座成了人們茶餘飯後的話題之一。一名網友就在PTT表示，他認識的牡羊座朋友至少兩個以上，據他觀察發現，他們有「4大特點」，貼文曝光，立刻釣出同為牡羊座的網友回文，「超精闢分析」引來一大票羊兒認同，直呼「有準到！」

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原PO在PTT Aries 板中以「

牡羊座的人際關係

」為題發文，他表示，自己認識兩個以上牡羊座的人，他們平常很溫和，不會主動跟人家戰，人也不壞，偶爾會有幽默感，只是常常聽到他們的負面消息，仔細觀察後發現他們有4大特點，包括： 1.很少主動跟人講話，在團體常常離開群體做自己的事情。2.人家說他們什麼，他們欲言又止，但都不回應。3.做事情不細心，常犯小錯誤。4.沒人願意了解他們，常傳他們的八卦，笑話他們。

對此，一名牡羊座網友就針對上述4點發文回應，他透露，牡羊座年輕時，通常因為單純吃過不少虧，所以長大一點的牡羊座疑心病比較重，對於別人都會帶著一點保留，看似都在做自己的事，其實另一隻眼睛還是會密切注意團體中的人事物，他分析「這種帶著審視眼光看著別人的態度，可以算是一種看透人情冷暖之後的自我定位。」

該名網友表示，即使經歷了這麼多事，牡羊座的本質還是很單純，被謠言攻擊第一反應通常還是「天啊！怎麼會有人這樣想...」因為那種惡意本來就不存在牡羊座的思考脈絡中，所以第一時間欲言又止，通常是因為他還在忙著理解人世險惡，「看到這種欲言又止，通常有三種階段，階段一：他還在試著理解這種惡意是什麼；階段二：他受傷了，正在消化這種情緒；階段三：雖然面對別人的惡意，可他到頭來還是不忍心傷害別人。所以他正在思考可以不傷人的回應方式，但是牡羊座自知個性很衝，根本想不出兩全的辦法，於是不表態就成為一種顧全大局的折衷。」

▲有網友在PTT點出牡羊座的「4大特點」，釣出一名牡羊人發文回應，而「超精闢分析」也引來一大票羊兒認同，紛紛淚推「有準到！」（圖／取自pixabay）

該名網友接著提到，牡羊座通常就是眼睛盯著大目標，所以常被腳邊的小石頭絆倒，不過對牡羊座來說，跌倒又沒怎樣，家常便飯，傷口擦一擦，大不了哭一哭，明天又是一條好漢！「他內心有什麼傷，其實只能他自己處理消化，除非他或她自己主動找你談，但那非常非常少，只有非常少數的朋友是牡羊座會主動談事情的，大概要那種青梅竹馬、兩小無猜、大學室友、經歷無數風波事件卻還很合得來的，這種通常你們的友誼至少要密切維繫超過五年、十年以上，牡羊才會認定你是可以談事情談得很深的朋友。」

該名網友也指出，其實牡羊座自己通常也知道「不從眾」會引來惡意眼光，但是他們在人際往來上又常有一種潔癖，「我們真的不屑跟品行差又惡劣的人來往」，因此這是牡羊座有意為之的，這是一種篩選機制，牡羊知道自己對朋友太過掏心掏肺，能通過他的篩選、能不惡意中傷、能寬容以待，這是牡羊所期待的朋友應該有的品質。「而且，你別看牡羊單純，其實牡羊也有現實的一面，這種現實不是斤斤計較誰拿得多，而是很不喜歡浪費時間在無益的事情上，帶著惡意訕笑八卦的人，只有自己踢到鐵板才會改變，牡羊座其實深知這一點，所以懶得回應計較，你回應他們，兩方吵起來，這是降低生命品質的事情啊！」

該名網友更直言「

我們牡羊的脾氣其實真的不太好，自己通常也知道，只是情緒一來能量太強，很難控制，如果你願意包容他或她偶一為之的衝動脾氣，他或她在內心對你一定是由衷的感激。

」同時做出總結，「

牡羊想要的友誼不是幫、不是給、不是施捨，而是一種善意、平等且寬容的關係

」，他認為「如果你真的想和牡羊座的人當真正的朋友，要能理解這一點。」

而對於這位牡羊網友的精闢分析 ，羊兒一看全淚推，紛紛直呼「推！這篇也講的很準，最近才遇到關於友情的難題，心有戚戚焉」、「神分析！準到差點哭出來，終於有人了解我們了」、「我以為我對自己瞭解很深了，沒想到還有人能把應對世俗那面的自己寫出來…」「推！完全說中！脾氣差我們自己也知道，所以被包容時會特別感謝。不太融入群體，但總比那些在群體裡卻互相暗中放箭好吧」、「每一條論點都寫進心坎裏！」「推，完全就是這樣！」「不能同意你更多了」、「欲言又止我看到差點哭，我真的完完全全無法理解這些險惡」、「勝過任何星座專家的分析文」。（編輯：許苡晴）