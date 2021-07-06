日韓「做菜YouTuber」最愛看哪位？答案一面倒：超級療癒
近日台灣因為疫情升溫，許多民眾都開始居家辦公，因此要解決三餐問題，「自煮」能力就非常重要，而近日就有網友在網路上表示疑惑「日韓『做菜YouTuber』最愛看哪個？」沒想到答案卻一面倒，直言「超級療癒」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 10:08:43
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家喜歡看那一個國外煮菜YouTuber？」的文章表示，「一開始是因為備料跟食材分裝上網搜尋影片，後來就陸續看到YouTube自動推薦的一些日韓做菜YouTuber」，原PO也直言自己最愛看的做菜YouTuber為日本的《マーちゃんねる Mar Cooking Channel》，他直言「非常適合新手觀看，也有介紹日本好市多買的食材，她的頻道都沒有講話聲，跟音樂 只有飛快的切菜聲有時放著當背景音，覺得很療癒」。
再來則是韓國的《지현꿍》，原PO也介紹「基本上就是拍她一日三餐的做菜影片，沒特別厲害的料理，影片中有貓貓，看她用簡單的食材準備便當，順順的不知不覺一下就看完了」，所以也讓原PO表示疑惑「大家常看的國外做菜YouTuber，有誰呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而網友們答案紛紛一面倒認為是「JunsKitchen」，「完全是JunsKitchen啊」、「JunsKitchen！裡面還有超可愛貓貓！」、「JunsKitchen，貓咪配性感聲線」、「JunsKitchen超療癒的，看煮飯還可以順便看可愛美喵」、「JunsKitchen療癒」、「JunsKitchen超讚」。（編輯：王柏文）