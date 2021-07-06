荷包蛋占卜爆紅！答案選錯整天GG 上萬人朝聖：別不信邪
相信有不少人每天都會看星座運勢，來看看今天自己應該注意什麼，或者看各類生肖運勢文，來判斷未來的發展，不過，近日就有網友瘋狂朝聖最新占卜運勢的方法，名為「荷包蛋占卜」，是由網紅廉傑克曼（阿傑）KUSO開創，沒想到引起話題，不少網友都聞名而來，直呼「今天選錯真的整天GG了啦！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 10:48:42
網紅廉傑克曼（阿傑）從上個月開始，幾乎每天都會煎一顆蛋來吃，並且自行開創「荷包蛋占卜」與粉絲互動，題目是當阿傑打下雞蛋之後，等待底部煎熟準備翻鍋，邀請粉絲選擇翻過去蛋黃會不會破裂，僅有兩個選項「是」與「否」，結果每次兩邊答案戰況都非常激烈。
隨即阿傑會錄下限時動態公佈答案，粉絲在前一則限時動態選擇答案後，就可往後在看答案，阿傑公布答案後，會再錄下一則吃蛋的限時動態「祝選到破蛋（或沒破）的的人今日都Lucky」，隨說這樣的做法是沒有根據，但也成功引起話題，吸引不少人朝聖，至今每天都有上萬人朝聖測驗運氣。
而也有不少網友分享經驗「我從你開始翻蛋到現在都沒成功過，一路衰到底＝＝」、「選錯邊沒有lucky的一天，金價涼去」、「我真的一直選對，某天選錯直接不順到爆＝＝」、「煎蛋占卜已經是每天的必做行程之一」、「信仰煎蛋占卜的me」、「我真的沒猜對過，氣鼠，難怪最近很衰」、「每次不順的時候，都會想到今天荷包蛋選錯，全推給他，笑死」、「只是想LUCKY一整天的我，永遠都選錯」、「我昨天第一次猜錯，整天不順只想推給荷包蛋占卜！」、「真的別不信邪，我只選錯一次，那天好衰啊」。（編輯：張嘉哲）