冰島試行「週休三日」超成功！台人瘋喊也想要 全場論戰
台灣目前推行「五天工作制」，又名「週休二日制」，是指多數企業員工每星期上班五天（多數人採用星期一至五工作），休息兩日（週末，多數人採用星期六及日），但近日週休三日可行性近年來受到廣泛討論。而冰島自2015年起展開每週工作四日的實驗，結果顯示大獲成功，因此也讓台灣的網友瘋喊也想要，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 10:52:08
根據外媒《BBC》報導，冰島首都雷克雅維克議會及國家政府從2015至2019年進行為期四年的週休三日實驗，在減少工時、給付同樣工資的情況下，勞工的產能不但維持相通水準，甚至能進一步提升。此舉也引起台灣網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「驚！台灣未來或有週休三日？」的文章表示，「冰島已成功實施週休三日幾年了，不但效率未降，反而變高，目前冰島全國公私人已全面實施週休三日，台灣是否有機會？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「台灣如果週休三日，日工作24小時」、「台灣週休三日血汗工廠都不用玩了」、「台灣的生活工作型態跟心態，很難啦」、「台灣不死命輪班就會崩潰了」、「先用你的腦子想，台灣產業結構適合嗎」、「工作有無疫情都一樣，會還變多」、「別說週休三日啦，加班時數先減少再說」、「週休三日更符合人類對休閒與工作的平衡點，可以先從周五上半天班開始試辦」。
事實上，根據許多企業主及人力銀行資料中指出，台灣大多是中小企業、或是以製造業為主，若要縮短上班天數及工時，變成每週只有上班四天，似乎有難度，可能會導致每日的工作時間加長，因此他們也建議應該是從公司內部福利、給員工完善的健康諮詢、健身房等等來提升員工的工作精力、提高效率。而有些新創公司在上下班時間的空間，也較為彈性。（編輯：王柏文）