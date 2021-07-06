紓困10萬元進帳！他喊「想閉眼當航海王」　網嘆：別衝動

購買股票雖然有不小風險，但仍有不少民眾看中高報酬率，投身股海投資，不過近日有民眾拿因疫情衝擊所以由政府開辦的紓困貸款10萬元打算「閉著眼睛買航運股」，還發文詢問「放到年底能賺多少？」，引起不少網友砲轟「賺到一個曾經成為航海王的夢」，同時解釋恐怕被當韭菜的原因。

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這名網友昨（5）日在臉書社團

《爆廢公社二館》

發文提問，指出自己近日已經收到申請通過的十萬元紓困貸款，打算用來進行股票投資，「十萬紓困貸款到手了，如果閉著眼睛買航運股，放到年底能賺多少？」，不料文章曝光後受到許多網友痛罵「紓困不是給你拿去賭博的」，更表示有許多民眾明明手頭緊、生活更困苦卻無法順利申請紓困，「紓困的本意不是這樣，多拿的遲早會還」、「真的需要紓困貸款的貸不到，就是有人不缺錢就算了，還去貸款來投資」。

不過留言中也有網友認真討論股市行情，紛紛勸他打消念頭，「10萬只能買零股」、「航運大行情已經完結了，剩下小波段了」、「現在還在想航股，少年股神？」、「賺到一個曾經成為航海王的夢」、「你會虧死，然後準備還款十萬，紓困後變的更困難這樣」、「不要衝動，會賺到一株韮菜」。

▲許多網友看到他對10萬紓困的規劃紛紛留言勸退。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO事後也補充解釋，自己發文是半開玩笑半認真的，更稱自己已經做好被酸爆的心理準備，若能從留言回應中撿到幾個有用的情報也算被酸得值得。不過，《NOWnews今日新聞》最後也要提醒投資人，投資一定有風險，事前應審慎評估，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：楊智傑）