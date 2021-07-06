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郵局加薪8萬元！女問「要衝嗎」　內行揭神優勢：擠爆了

▲郵局從7月1日起，內勤每月可以多領4850元，引發討論。（圖／記者葉政勳攝）
▲郵局從7月1日起，內勤每月可以多領4850元，引發討論。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 11:55:40

不少人在大學畢業之後，若不知道要從事什麼工作，就會選擇報考公務人員或者公職人員，雖然其薪水不是頂尖，但福利以及工作穩定的特性，每年仍舊吸引許多人報考。對此，就有網友討論「郵局現在一年每個月年薪可多領8萬多，想請問有人想考嗎？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「這個月起， 郵局內勤月薪+4850元，先前耳聞郵局一年保證可領到16.4個月，換算下來，等於可以多領8萬多，大家會想要去報考嗎？」貼文一出，引爆網友熱議，不少人紛紛表示「郵局現在不是公務員了啦」、「現在進來郵局不是公務員阿，這不是常識？」、「郵局感覺沒很好，業務超多」；不過也有人認為「非公務員，是優點吧，有勞基法保障」、「我也覺得是非公務員是優點，有勞基法保障欸，薪水又穩定又加薪，很多人擠爆也想進去」。

▲有網友經過郵局的時候，發現郵局竟然有超神功能，引發討論。（圖／民眾提供）
▲網友討論郵局內勤加薪之後，每年約可多領8萬，詢問大家是否想報考。。（圖／民眾提供）
事實上，根據《公職網》資訊顯示，郵局甄試錄取進用之人員，現依中華郵政股份有限公司職階人員人事規章辦理，不適用公務人員有關法令之規定，如通過國家舉辦之考試，取得公務人員任用資格時，也不得要求改敘為交通資位人員身分。

至於福利郵局到底好不好，去年就有網友在Dcard分享，表示自己為郵局專二內勤，若扣掉勞健保、工會費、慰問金等，仍有30700元左右，試用期部分則為六個月，而試用期間薪水以全薪支付；郵局沒有所謂的「年終獎金」，是改以「績效獎金」和「考核獎金」。他指出，通常是過年前、8月份會各發一次，一般都會領到差不多4個月左右，如今外勤郵務士會從原先收投加給3571元轉為職務加給6065元，每月可增領2494元；內勤則是每月可多領4850元，等同變相每年多領8萬餘元，福利好不好則是見仁見智。（編輯：張嘉哲）

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