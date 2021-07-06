他曬學生時期「粉色招牌神店」！七八年級生淚：逛街必去
受到時代變遷影響，人們的生活模式、習慣逐漸改變，且隨著手機的普及，現代人幾乎人手一機智慧型手機，使用手機就可以完成打電話、上網、拍照錄影和各式休閒娛樂；而手機的拍照功能、畫質和修圖app更是不斷躍進。近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張「粉色招牌」店家照片，畫面曝光立刻勾起一票網友回憶。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 11:31:10｜2021-07-06 11:55:56
原PO在文中分享一張照片，畫面中可見，一家店掛著粉色招牌，上方寫著「蓋酷家族」，是當年很流行的拍貼機店家，他好奇詢問廣大網友「有沒有人小時候零用錢都花在這？當時的拍貼照還留著嗎？」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛共鳴回應「滿滿回憶，還有＋50元的愛心、煙火、霧面貼膜，然後再跟朋友討論要怎麼裁切」、「來不及畫都會很生氣」、「我曾經數過花了多少錢在這貼紙上，大概有五位數」、「學生時期戀愛必拍」、「好懷念欸！國中、高中花最多錢地方，大頭貼都還在」、「堪稱當年最佳修圖機器」、「以前國中去逛西門，都要去蓋酷花個兩百塊才可以回家」、「最珍貴的回憶」、「我是員工！西門店，好懷念呀」、「我只記得在蓋酷上班的都很帥」。
不過，也有網友表示「跟幾任女友有合照過，但是後來都丟掉了，我怕挨揍」、「拍超多，還留著，但幾乎都是別人老婆了」、「跟歷任男友們都會拍個貼做紀念」、「拍不停，以錢花很多，不過後來丟了」。（編輯：賴詠璿）