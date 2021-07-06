柯文哲、黃偉哲隔空交火　侯友宜：疫苗數量不夠

台北市長柯文哲質疑，疫苗施打順序的「第7類」，這是在製造「特權疫苗」，遭台南市長黃偉哲反嗆，台北獲配的疫苗是台南的2倍多，如果這不叫特權，什麼叫特權？對此，新北市長侯友宜認為，因為疫苗不夠，才導致打不到的民眾有「相對剝奪感、失落感」。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-06 11:35:55｜2021-07-06 12:17:04
侯友宜今（6）日視察公車、新巴士和捷運駕駛及站務人員注射疫苗的情形，並針對特權疫苗的議題受訪；侯友宜表示，其實所有的疫苗都是按照中央分配來辦理，最重要的是因為疫苗不夠，「所以有些可以施打，有些沒有辦法施打，會被覺得有相對剝奪感」，呼籲中央趕快採購疫苗，希望量能夠足、品質好，趕快來施打。
侯友宜指出，「不然民眾有很多的期待，但因為輪不到他（打疫苗），不但有相對剝奪感外，更有嚴重的失落感」，相信民眾這些的期待政府都有聽到；希望政府趕快結合民間企業、團體、熱心人士，趕快買到數量夠、品質好的疫苗來接種，讓台灣的接種速度會更快，讓群體的免疫力能夠大幅度提升，確保國人的健康。。
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