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鐵窗影響安全性又醜為何要裝？苦主曝無奈經歷：只能認命

▲台灣住宅很常看到用白鐵做成的防盜鐵窗。（示意圖／翻攝自Google地圖）
▲台灣住宅很常看到用白鐵做成的防盜鐵窗。（示意圖／翻攝自Google地圖）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 12:20:51

在台灣處處能看見房子加裝鐵窗外推，不過這樣的設置也相當影響美觀。就有網友疑惑「裝鐵窗的用意是什麼？」不少過來人也分享經歷，感嘆「只能認命」。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「之前到朋友家，結果往陽台外一看，發現對面住戶在自家窗戶都裝上鐵窗，看過去一整排都是各式各樣的鐵鋁窗，這是哪一個年代的建築標配，是為了防賊嗎？」

貼文立刻釣出不少苦主回應「我家一樓以前沒裝，後來一次假日回鄉下就被偷了，之後裝白鐵25年來沒再被偷過」、「我家一開始沒裝啊，過年被偷過一次就認命裝上了，不要嘴硬」、「幾個月前親戚家隔壁2樓，鐵窗剛整修就被偷了」「國外也有在裝啦，連一樓商店櫥窗都裝」、「新大樓不都沒有了，都改防盜窗，也不會醜」、「五樓以下的老公寓才需要，新大樓沒看過，10幾樓還爬得上來，算他厲害」。

▲有網友看到某戶人家的鐵窗，竟是《小精靈》的造型，讓他看了相當興奮。（圖／翻攝自《爆廢公社公開板》
▲日前有民眾家中加裝鐵窗，卻使用經典電玩遊戲《小精靈》的造型，看起來不但沒有影響美觀，反而更增添趣味性。（圖／翻攝自《爆廢公社公開板》 ）
不過日前也有民眾家中加裝鐵窗，卻使用經典電玩遊戲《小精靈》的造型，看起來不但沒有影響美觀，反而更增添趣味性，一時吸引不少網友討論。

而根據《公寓大廈管理條例》第八條指出，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平台及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。另外公寓大廈有十二歲以下兒童或六十五歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。防墜設施設置後，設置理由消失且不符前項限制者，區分所有權人應予改善或回復原狀。（編輯：潘毅）

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