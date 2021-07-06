吹冷氣別只看溫度！台電揭室內機「NG用法」：不涼又耗電
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，台灣電力公司近日在臉書粉絲團《電力粉絲團》分享，如何知道冷氣是否達到設定溫度，以及注意壁掛式冷氣室內機的正確擺設位置，達到最佳冷房效果。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 12:24:01
台電表示「冷氣怎知道有沒有達到設定溫度？要不要繼續送冷空氣呢？」其實可以靠冷氣上方的進風口吸進室內空氣，並進行判斷，若吸入空氣溫度還未達到設定值，就會對其進行冷卻後從出風口送出，所以適當的「回風空間」很重要。
台電解釋，當「回風空間」不足，就會形成短循環或將出風口的冷空氣吸回，讓冷氣誤判室內已降溫，停止再送冷空氣，影響冷房效果，所以把壁掛式冷氣藏起來會後悔，因為冷氣會不冷。
至於室內機該如何安裝？台電強調，不要局部埋入天花板或用木作包覆，需保留適當的回風空間，才不會影響冷房效果；若想要美觀看不見可選用「吊隱式冷氣」，但兩者各有利弊。室內機最好要與天花板保持適當的距離，另外室外機的散熱空間也要留意，冷氣開26到28度搭配風扇就很涼。（編輯：賴詠璿）