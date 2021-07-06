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芒果削皮驚見「長血絲」！她怕爆：還能吃嗎　行家曝真相

▲芒果旺季到來，有網友發現自己買來的芒果削皮後出現密密麻麻的「血管」，讓她不禁提問是否還能吃，話題也釣出行家解釋了。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲芒果旺季到來，有網友發現自己買來的芒果削皮後出現密密麻麻的「血管」，讓她不禁提問是否還能吃，話題也釣出行家解釋了。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 14:04:25

又到了芒果產季，由於其鮮甜多汁的口感以及濃郁香氣，無論是加入手搖杯調飲或是當甜品都非常適合，更有不少老饕們會買回冰箱冷藏當作溽暑必吃水果。不過近日卻有網友發現自己買了一顆金煌芒果，去皮過程中卻發現果肉出現一條條深色的條紋宛如「血絲」，百思不得其解之下也只能發文向網友求助。

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這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，並發文解釋自己近日買了一顆金煌芒果，正當她開心削開外皮打算享用時，卻發現本該是鮮艷橘黃色的果肉上，竟然出現一條條的黑色條紋，密密麻麻宛如血管，這也讓她忍不住提問「看起來挺恐佈的，這.......能吃嗎？」。

▲芒果上出現「血絲」讓原ＰＯ怕怕的不敢入口。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）
▲芒果上出現「血絲」讓原ＰＯ怕怕的不敢入口。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）
而照片在社團曝光後也掀起不少網友討論，其中就有許多網友幽默回應「樹上站太久，靜脈曲張」、「它一定很酸，都站到靜脈曲張了」、「腿毛沒有刮乾淨」、「放心啦！那只是長期久站的問題而已」、「這是隱藏腳毛版系列的，恭喜老爺賀喜夫人」、「是很醜啦！但我還是吃」、「芒果就不可以恰Z（刺青）嗎」。

不過也有行家解釋，事實上芒果裡面有黑線是由多方面因素導致，其中一種可能是芒果存放時間太長，導致芒果果肉被氧化，原本的白色纖維素細胞被破壞出現黑線，如果少量食用是不會有太大危害，吃多對健康不利，建議若發生消化不良、腹痛或腹瀉情況別再食用，另種可能是芒果已經開始繁殖，「果核發芽，果肉木質化，長出黑色的絮狀物，就跟黑色的根一樣，這樣的芒果果肉不僅外觀不好看，而且果肉味道也不好，還可能帶有細菌等有害微生物，繼續食用也會危及到健康，出現急性食物中毒的現象，是不能吃的」。（編輯：楊智傑）

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