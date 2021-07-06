在家工作久坐肩頸「頂叩叩」 小扁針療法告別酸痛緊繃

65歲男性長期低頭滑手機使用電腦，數年前開始頸部僵硬，抬頭及低頭困難，頸部肌肉壓痛，連帶肩關節也緊繃，時常頭暈頭痛，晚上難入眠也不安穩，導致白天疲累不堪而影響正常生活。經就醫診察後發現患者為枕下肌群緊繃，肩關節周圍軟組織沾黏，經醫師每週施以一次小扁針療法，搭配服用科學中藥，三週後肩頸部緊繃酸痛明顯改善，疲累感減輕且頭暈頭痛緩解，夜晚也能安睡。





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奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝表示，現代人生活緊張，工作壓力大，長期使用3C產品姿勢不良，容易引起造成肩頸部的軟組織沾黏，氣血阻塞不通而酸痛，嚴重時則會造成關節活動困難，甚至導致頭暈頭痛失眠等問題，影響生活品質。根據衛生福利部健保署統計，國內肩頸酸痛的盛行率為55%，這種因長期生活緊張、姿勢不良和氣血筋骨活動失調而引起的慢性頑固性酸痛，在中醫屬於勞損的範圍。當人體因為長期姿勢不良，過度使用肌肉，或者因扭拉傷、跌倒撞傷，以致於人體各處肌肉韌帶損傷，造成急、慢性發炎，讓微細血管及組織液滲出，當人體來不及將這些液體吸收回去時，就會造成局部的軟組織沾黏，這些沾黏的地方，就會因為氣血阻塞不通而酸痛，嚴重時則會造成關節活動困難，如：五十肩、網球肘、下背痛、膝關節炎…等。





▲小針刀搭配內服舒筋活絡中藥，可改善病人的筋骨疼痛（圖／奇美醫學中心提供）

小扁針鬆解術是將一般針灸針的針尖改為寬度0.45mm的扁形刀刃，融合「針」與「刀」兩者特色及優點，利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和治療，是衛生福利部所認定有效且安全的治療方法。小針刀直接鬆解沾黏處，疏通氣血，恢復關節運動功能，再搭配中藥可改善筋骨疼痛。小扁針(又叫小針刀)為自費項目，治療時間短，不需留針在身上，不需住院也不需臥床休息。症狀輕微的治療1至3次就會有感。醫師建議做完小針刀需觀察7天左右再做第2次。但需注意，如有高血壓、糖尿病、冠心病者、懷孕或是凝血功能不全等民眾，需由醫師評估是否適合小針刀療法。



