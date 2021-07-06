打工男存款僅3萬！借錢玩股票還「偷爸媽錢」 下場曝光
近期台股屢創新高，昨（5）日一度收在17919.33點，也讓許多民眾心癢想投資。不過卻有網友分享，一位朋友的哥哥因為目睹股市盛況，不斷借錢投資股票，更因此「偷爸媽的錢」，最終下場也曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 14:50:06
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我朋友的哥哥平時只有在賣場打工，做時薪人員，一個月收入大約8千左右，存款大約3萬以下，但他近期每個月都必定投1萬元在股票上」。
至於這位哥哥的資金來源，則是從身邊朋友、兄弟身上借來，並稱「借我錢玩一下股票，反正你不太用到錢先借我，下個月贏錢就還了」，甚至還「回家偷爸媽的錢」，沒想到投資不但虧錢，還欠了一屁股債。
完整過程曝光後，也讓不少網友直搖頭「沒這個天分就要認份」、「不花大量時間跟心力投入研究股票的話，本金再多也是在賭博」、「只是把股市當成賭博的工具而已，被短套就急著賣，這種人不虧錢也難」、「我自己股票一定用閒餘的錢投下去，不然火燒屁股保證痛苦」。
《NOWnews今日新聞》提醒：投資一定有風險，投資人事前應審慎評估，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：潘毅）