為何年輕人不愛去工廠上班？過來人揭雙重分析：差太多了

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「年輕人不愛工廠上班的原因」的文章表示，「是不是現在的年輕人都不愛在工廠上班呢？很想知道大概是什麼原因」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
對此就有過來人揭露了「年輕人不愛去工廠上班」的雙重原因，分別為「被看不起」和「外貌衣著」，「我認識的人，鄉下私立高職畢業，考上後段私立科大。寧願讀士官，也不去私立後段科大，他說他出來也待工廠而已。軍中制度不是完美，常常一推鳥事，也常常抱怨，但還是算滿認真的。現在一個月實領42K，年終+考績2.5個月（現在24歲），周休二日（除演習），也幾乎每天外膳宿。他說他很多同學，都去待工廠，還要還學貸」、「現在的年輕人很愛面子，我表弟本來在工廠領3萬多，有時候加班可以破4萬，可是都交不到女友，我表姊說應該是女生看不起你的職業，他就辭職，去當賣車業務，每天穿的很帥『襯衫+皮鞋+西裝褲』，跟在工廠那副骯髒的模樣差很多，後來還真的交到女友，他說賣車薪水不穩定，錢也比工廠少，但是讓他變的比較有自信」、「工廠真的不好待，風險也大！薪水也不高，工作多到一個爆炸...」。（編輯：王柏文）