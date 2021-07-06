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桃70至72歲長者開打　鄭文燦：希望中央盡速賦配疫苗

▲鄭文燦指出，台灣正擴大疫苗施打率，疫苗也陸續到貨，而桃園長者疫苗施打率平均超過7成，不僅可預防感染，也可減少重症發生的機會。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦指出，台灣正擴大疫苗施打率，疫苗也陸續到貨，而桃園長者疫苗施打率平均超過7成，不僅可預防感染，也可減少重症發生的機會。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-06 15:12:23

桃園市從今（6）日起連續3天分別開放70至72歲以上長者接種疫苗，市長鄭文燦上午前往大有國中等數處接種站視察時表示，今天各站接種人種人潮踴躍，秩序良好，且多數接種站採用改良式注射法，桃園75歲以上長者疫苗覆蓋率達71.5%，有助於減少重症及死亡個案。鄭文燦表示希望中央盡速配賦疫苗，讓地方有足夠疫苗，早日完成65歲以上長者接種計畫。

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鄭文燦上午前往桃園區大有國中、八德區永豐高中、中壢區中原國小、中壢區中壢高商視察疫苗接種站運作情形，他表示，全市31個社區接種站從今日起連續3天，以分齡、分組、分地點的方式為長者接種莫德納疫苗，每日各施打1個年齡層，其中今日施打72歲長者及62歲原住民長者、7日施打71歲長者及61歲原住民長者、8日施打70歲長者及60歲原住民長者，長輩們持疫苗通知單、身分證、健保卡即可前往指定的社區接種站施打，無須預約。

鄭文燦提到今日接種人潮踴躍，各社區接種站秩序良好，且多數接種站採用改良式注射法，長者從等待、注射到觀察都坐在同一位置無須移動，由醫護人員就近為長者施打，相當便民，未來市府會持續提供長者更貼心的服務，妥善安排第二劑施打時間，也歡迎大家放心使用免費的愛心計程車前來接種。

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雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

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100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
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