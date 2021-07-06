冷氣室外機「滴滴答」整天！他曝無奈心聲：檢舉能罰6千

台灣夏季氣候悶熱，受疫情影響不少民眾仍得關在家裡工作，冷氣也是全天候開啟捨不得關。不過「冷氣滴水」這個問題恐怕就會影響到左鄰右舍，更有可能因此吃上罰單！日前就有名網友抱怨鄰居的冷氣滴水問題，話題曝光後掀起熱議，更有過來人分享幾招改善方式。

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這名網友日前在臉書社團《爆怨2公社》抱怨樓上住戶因為居家辦公，冷氣房外的室外機整天運轉，而好巧不巧自己就住在有著塑膠遮雨棚的樓下，日復一日冷氣水向下敲出「滴滴答答」的聲音竟成為噪音折磨，「說了好幾次滴水的問題總是沒得到改善！又一整天沒睡好！你要睡覺別人都不用睡喔」。

▲鄰居的室外機滴水聲吵得他無法入眠。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

文章曝光後掀起許多過來人紛紛留言回應，其中就有民眾推薦幾項避免噪音的方式，「還是買塊50元的腳踏墊，拜託他先鋪上去比較實在」、「人工草皮唯一正解。防水抗曬減衝擊消音能力好」、「我了解這種痛苦，以前樓上就住這種，放海綿暫時緩解」、「滴落點鋪塊厚布固定好就可以了，建議你不要去惹樓上的鄰居，人家有地利優勢，有很多辦法可以報復你的」。

有類似經驗的網友就指出，像原PO遇到這類滴水未裝引流是可以向環保局檢舉開罰的，「環保局檢舉冷氣滴水就好了，記得要錄影」、「因為現在規範冷氣冷凝水必須接水管流入下水道，只要直接滴落就是開罰」、「1999檢舉，不過要處理一陣子」、「冷氣滴水（罰）6000的樣子」。

事實上，根據行政院環保署廢棄物清理法第27條11款公告，冷氣機滴水為污染行為，民眾可將地點及容易發現之時間向1999通報，環保局將派員巡查，如確有滴水情形，將開立勸導單限期7日內改善，逾期未改善可依廢棄物清理法第27條第11款告發，並依第50條處以1200元至6000元之罰鍰。（編輯：楊智傑）