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菲國疫苗暫時用盡且施打比率仍低　民間不願接種原因分析

▲菲律賓的疫情慘重，且接種率十分低，民間接種意願同樣低落，總統杜特蒂面對此狀況，更曾在電視轉播上揚言要將拒絕施打疫苗的人「通通抓去關」。（菲律賓人民示意圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓的疫情慘重，且接種率十分低，民間接種意願同樣低落，總統杜特蒂面對此狀況，更曾在電視轉播上揚言要將拒絕施打疫苗的人「通通抓去關」。（菲律賓人民示意圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-06 16:00:00

隨著變種病毒疫情來襲，東南亞的疫情狀況悽慘，各國無不力拼接種率。菲律賓的疫情慘重，且接種率十分低，民間接種意願同樣低落，總統杜特蒂面對此狀況，更曾在電視轉播上揚言要將拒絕施打疫苗的人「通通抓去關」。四方報團隊整理菲律賓的疫情狀況，分析菲國民間不願意施打疫苗的原因。

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根據衛報，菲律賓施打疫苗的進度跟宏大的疫苗接種目標相比，略微緩慢。菲國政府的目標是要在今年為7000萬人完成接種，不過，全菲律賓的人口為1億1000萬名，這表示仍有許多菲律賓人要到明年才能打疫苗。一向以雷厲風行手段聞名的杜特蒂，決定繼續讓學校保持關閉狀態。根據《Our World In Data》，截至7月4日，菲律賓已接種第一劑的機率僅8.07%，比台灣的接種率還低。面對這狀況，杜特蒂在6月22日的電視轉播上發表談話說：「各位可以選擇，是要注射疫苗還是由我把你們送進大牢。」而截至6日，菲律賓完成全部疫苗接種的人僅287萬，不到菲國人口的3%。

▲截至7月4日，菲律賓已接種第一劑的機率僅8.07%，比台灣的接種率還低。（圖／Our
▲截至7月4日，菲律賓已接種第一劑的機率僅8.07%，比台灣的接種率還低。（圖／Our World In Data）
針對民間不願意施打疫苗的原因，以對疫苗副作用、甚至因此喪命的擔憂佔大宗。菲律賓民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）5月份進行的調查結果顯示，多數（68%）受訪者並不想打新冠疫苗。菲國民眾不願接種新冠疫苗的民調數字，比蓋洛普（Gallup）去年針對全球逾百國民眾的調查結果（32%受訪者不願打疫苗）高出逾2倍，而菲國民間對疫苗的不信任感，主要源自於數年前登革熱疫苗接種的爭議事件。

據悉，2016年4月開始菲國衛生部決定為100萬小學生接種登革熱疫苗，目標是在五年內挽救數千名兒童的生命，並防止1萬名兒童住院。一年後的2017年12月5日，因出現多名兒童接種後罹患登革熱和併發症死亡，菲律賓政府叫停了疫苗，

登瓦夏（Dengvaxia）是巴斯德公司生產的登革熱減毒活疫苗，包括四種類型登革熱病毒的基因，分為三個獨立的注射劑，相隔6個月注射。理論上說，登瓦夏應該對四種類型的登革熱都有效，但實際上不是，對已患過其中一種登革熱疾病的兒童接種是安全的，而對沒有接觸過登革熱的兒童注射疫苗可能會加重患病風險，這讓已接種過登瓦夏疫苗的幾十萬兒童的家長們感到震驚和恐懼。菲律賓的安全倡導者稱其為「政府資助的最大的臨床試驗和衛生部歷史上的公共衛生騙局，使83萬名兒童和他們的家庭受到了傷害」。原來，當時的疫苗尚未完成臨床試驗，就對兒童進行大規模接種，產生的後遺症除了讓許多家庭精神創傷外，還有如今的新冠疫苗的接種率低落，民間普遍不相信政府的決策。

除了民間不願意施打之外，菲律賓還面臨疫苗現貨不夠用的狀況。根據《彭博社》於今（6）日的報導，菲律賓主要金融重鎮馬卡蒂市（Makati City）表示原定於6日的第一線醫護人員接種計畫將取消，因為疫苗不夠施打，且市政府在臉書上透露將關閉商場和學校等多個疫苗接種站。

除此之外，陸續幾個城市也宣布停止第一劑疫苗接種，讓菲律賓人十分緊張。菲律賓馬尼拉大都會區和鄰近省份佔東南亞國家經濟產值的3分之2，而首都地區更擁有全國超過4分之1的人口，首都圈的疫苗接種可說是菲律賓經濟復甦的關鍵。

如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《不打疫苗就開除？新加坡規定企業不能解雇拒打疫苗員工》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
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