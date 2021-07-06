菲國疫苗暫時用盡且施打比率仍低　民間不願接種原因分析

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針對民間不願意施打疫苗的原因，以對疫苗副作用、甚至因此喪命的擔憂佔大宗。菲律賓民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）5月份進行的調查結果顯示，多數（68%）受訪者並不想打新冠疫苗。菲國民眾不願接種新冠疫苗的民調數字，比蓋洛普（Gallup）去年針對全球逾百國民眾的調查結果（32%受訪者不願打疫苗）高出逾2倍，而菲國民間對疫苗的不信任感，主要源自於數年前登革熱疫苗接種的爭議事件。
據悉，2016年4月開始菲國衛生部決定為100萬小學生接種登革熱疫苗，目標是在五年內挽救數千名兒童的生命，並防止1萬名兒童住院。一年後的2017年12月5日，因出現多名兒童接種後罹患登革熱和併發症死亡，菲律賓政府叫停了疫苗，
登瓦夏（Dengvaxia）是巴斯德公司生產的登革熱減毒活疫苗，包括四種類型登革熱病毒的基因，分為三個獨立的注射劑，相隔6個月注射。理論上說，登瓦夏應該對四種類型的登革熱都有效，但實際上不是，對已患過其中一種登革熱疾病的兒童接種是安全的，而對沒有接觸過登革熱的兒童注射疫苗可能會加重患病風險，這讓已接種過登瓦夏疫苗的幾十萬兒童的家長們感到震驚和恐懼。菲律賓的安全倡導者稱其為「政府資助的最大的臨床試驗和衛生部歷史上的公共衛生騙局，使83萬名兒童和他們的家庭受到了傷害」。原來，當時的疫苗尚未完成臨床試驗，就對兒童進行大規模接種，產生的後遺症除了讓許多家庭精神創傷外，還有如今的新冠疫苗的接種率低落，民間普遍不相信政府的決策。
除了民間不願意施打之外，菲律賓還面臨疫苗現貨不夠用的狀況。根據《彭博社》於今（6）日的報導，菲律賓主要金融重鎮馬卡蒂市（Makati City）表示原定於6日的第一線醫護人員接種計畫將取消，因為疫苗不夠施打，且市政府在臉書上透露將關閉商場和學校等多個疫苗接種站。
除此之外，陸續幾個城市也宣布停止第一劑疫苗接種，讓菲律賓人十分緊張。菲律賓馬尼拉大都會區和鄰近省份佔東南亞國家經濟產值的3分之2，而首都地區更擁有全國超過4分之1的人口，首都圈的疫苗接種可說是菲律賓經濟復甦的關鍵。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《不打疫苗就開除？新加坡規定企業不能解雇拒打疫苗員工》，以獲取更多資訊。
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