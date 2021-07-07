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影／實測用「照片」參加遠端會議！挑戰人類偷懶的極限

▲用照片、影片參與視訊會議，其他人會發現嗎？（圖／最近紅什麼 授權）
▲用照片、影片參與視訊會議，其他人會發現嗎？（圖／最近紅什麼 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-07 15:00:00

全國疫情警戒升至三級，民眾不論上班上課，多實施分流上班及遠距教學，避免人與人之間的接觸。在工作上，為了能保持組內順暢運作，多數單位都會定期進行視訊會議，Youtube頻道「最近紅什麼 」是一個創作趣味影片的團體，為了保持創作品質、產量，他們的遠端會議又有什麼趣事呢？

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▲將預先存有檔案的平板對準鏡頭，就完成事前工作。（圖／最近紅什麼
▲將預先存有檔案的平板對準鏡頭，就完成事前工作。（圖／最近紅什麼 授權）
影片開始，只見成員「小李」先對著鏡頭發了一頓牢騷，希望能透過這次的「假參與」，試試看未來有沒有辦法更輕鬆參與視訊會議，而這次的作戰分為兩個階段，分別為「影片出場」以及「照片出場」，要看看團員們什麼時候會發現。

 

作戰開始，小李拿出自己預先準備的平板電腦，並在裡面放入重複表現肢體語言的影片，之後再將平板對準視訊鏡頭，自己則在一旁配音，以防萬一。隨著準備工作完成，可以從畫面中看出，與會者小李已經臥在床沿，只出一張嘴輕鬆地開著會。

▲團員們一開始沒有對此產生太多懷疑，只覺得是網路延遲。（圖／最近紅什麼
▲團員們一開始沒有對此產生太多懷疑，只覺得是網路延遲。（圖／最近紅什麼 授權）
眼看作戰相當順利，小李順勢提升測試等級，將影片換為照片，但是團員們也開始不斷質疑「怎麼今天你這麼LAG」，至此，整個測試計畫結束，雖然其他成員憤恨難平，但是也對因此生出一支影片的小李表示感謝，氣氛和樂。（文字編輯：沈傳恩）

▲最後揭露真相，團員各個憤恨難平。（圖／最近紅什麼
▲最後揭露真相，團員各個憤恨難平。（圖／最近紅什麼 授權）
 

▶感謝授權：最近紅什麼
完整影片：https://youtu.be/uY6bpsvR2cQ

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民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

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92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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