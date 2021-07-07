COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／刺青外露違法？街頭乞討會被抓！台韓3大職業差異

▲ 台韓YouTuber「KT story」分享 3 個，台灣可以、韓國卻違法的職業。（圖／KT story 授權）
▲ 台韓YouTuber「KT story」分享 3 個，台灣可以、韓國卻違法的職業。（圖／KT story 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-07 16:00:00

台灣習以為常的「按摩」、「刺青」竟在韓國違法？時常分享台韓文化差異的YouTuber「KT story」，近期分享 3 個台灣可以、韓國卻違法的職業。影片中韓國人邦ㄚ提到，在台灣常見的按摩店、Uber、刺青店，在韓國大多是違法的！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲ IG上火紅的韓國刺青藝術家，大多在韓國是違法的。（圖／KT story 授權）
例如IG常見的韓國小刺青文化，大部分韓國的刺青藝術師有可能是違法的，在韓國必須是從事醫療相關行業的人，才能進行刺青的商業行為，且在公眾場合若露出刺青，意圖使人不適感，也屬犯罪行為之一，因此許多韓國綜藝節目上，身上若有刺青圖樣都會使用貼帶遮起來，避免觸法。

在上（6）月韓國正義黨議員柳浩貞（류호정），為爭取國內刺青師工作權益，在議會前展示背上的刺青，向國家呼籲「刺青合法化」、正視韓國刺青文化的存在。根據韓媒報導，許多在韓國的刺青師，經常受到民眾「檢舉勒索」的事件發生，因而走向絕路的刺青師也不在少數。

▲
▲ 韓國議員為刺青合法化示威。（圖／翻攝自 FB@류호정）
為保護視障者權益，在韓國按摩店是僅有視障者才有辦法從事，一般人無法拿取按摩師資格。依照韓國《醫療法》規定，無按摩師資格向他人收取費用，最高可處3年以下徒刑或3千萬韓幣（約新台幣70幾萬元）以下罰金。這點與早期台灣相似，但台灣爾後因大法官釋憲後，非視障者也能從事按摩專業，這也是為什麼許多韓國旅客來台體驗台灣按摩，深感新奇的原因之一。第 3 種職業則是 Uber 司機，為保護韓國計程車司機工作權益，在韓國禁止營業，與其相似系統的計程車行業也都違法。

▲
▲ 在韓國，僅有視障者可以拿取按摩師資格。（圖／KT story 授權）
影片最後補充一個較特別的職業是「乞丐」，在韓國若向別人乞討抑或是在公共場合乞討妨礙、打擾他人，可處10萬韓幣（約新台幣2500元）以下的罰金。台灣則根據社會秩序維護法，公共場所或公眾得出入場所，乞討叫化不聽勸阻者，處 3 日以下拘留或新台幣一萬二千元以下罰緩。（影音編輯：謝美伶）

▲
▲ 在韓國，公共場合乞討是禁止的。（圖／KT story 授權）
▶感謝授權：KT story  
完整影片：https://youtu.be/OHfx0ZehM7M
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀