保護自己、也保護孩子！新北幼兒園教職員8日分梯打疫苗

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新北市長侯友宜今（6）日在新北防疫應變會議會上宣布，中央為了讓照顧幼兒的老師們，可保護自己、也保護孩子，經中央的造冊核定，新北市將從8日起至12日在6家的專責醫院，分流對幼兒園、安親班的人員施打疫苗接種；呼籲施打疫苗時，請務必依安排的時段準時到施打地點，並落實防疫措施
教育局幼兒教育科長陳沛雯補充，中央考量多數的私立幼兒園未有暑假，在7月後持續提供家長的送托服務，而兒童課後照顧服務中心為提供家長暑假的期間照顧其子女需求；因此，讓該等教育場域主要提供服務的人員接種疫苗，列為優先施打的對象，也間接保護幼兒或學生。
陳沛雯指出，新北市核定施打的人數為全國最多，包含幼兒園教職員工11692人及兒童課後照顧中心208人；疫苗施打醫院包括板橋亞東紀念醫院、三峽恩主公醫院、新北市立土城醫院、台北慈濟醫院（施打點為雙和靜思堂）、淡水馬偕醫院（施打點為新市國小），及新北市立聯合醫院（施打點為二重國小）。
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