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保護自己、也保護孩子！新北幼兒園教職員8日分梯打疫苗

▲教育部將「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入公費疫苗第7類的施打對象，新北市預計8日起採分時段、分流的方式施打。（圖／新北市政府提供）
▲教育部將「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入公費疫苗第7類的施打對象，新北市預計8日起採分時段、分流的方式施打。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-06 16:29:51

保護自己、也保護孩子！教育部將「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入公費疫苗第7類的施打對象，新北市預計8日將會收到中央配發的11900劑疫苗，將採分時段、分流至指定場域的方式施打。

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▲新北市長侯友宜今（6）日宣布，新北市將從8日起至12日在6家的專責醫院，分流對幼兒園、安親班的人員施打疫苗。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（6）日宣布，新北市將從8日起至12日在6家的專責醫院，分流對幼兒園、安親班的人員施打疫苗。（圖／新北市政府提供）
 

新北市長侯友宜今（6）日在新北防疫應變會議會上宣布，中央為了讓照顧幼兒的老師們，可保護自己、也保護孩子，經中央的造冊核定，新北市將從8日起至12日在6家的專責醫院，分流對幼兒園、安親班的人員施打疫苗接種；呼籲施打疫苗時，請務必依安排的時段準時到施打地點，並落實防疫措施

教育局幼兒教育科長陳沛雯補充，中央考量多數的私立幼兒園未有暑假，在7月後持續提供家長的送托服務，而兒童課後照顧服務中心為提供家長暑假的期間照顧其子女需求；因此，讓該等教育場域主要提供服務的人員接種疫苗，列為優先施打的對象，也間接保護幼兒或學生。

陳沛雯指出，新北市核定施打的人數為全國最多，包含幼兒園教職員工11692人及兒童課後照顧中心208人；疫苗施打醫院包括板橋亞東紀念醫院、三峽恩主公醫院、新北市立土城醫院、台北慈濟醫院（施打點為雙和靜思堂）、淡水馬偕醫院（施打點為新市國小），及新北市立聯合醫院（施打點為二重國小）。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
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