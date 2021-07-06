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曾因疫情失業！男狂收岳母紅包　「背後真相」讓全場感動

▲一名男網友分享，自己曾在去年疫情初曾經失業，而岳母當時也不斷給予紅包，背後用意更讓他難以忘懷。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名男網友分享，自己曾在去年疫情初曾經失業，而岳母當時也不斷給予紅包，背後用意更讓他難以忘懷。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 16:59:09

新冠肺炎從去年開始侵擾全球，更讓不少人的日常生活、工作出現劇烈變化。就有一名男網友分享，自己曾在去年疫情初曾經失業，而岳母做出的暖心舉動更讓他到今日都難以忘懷，完整過程也引起眾人討論。

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原PO在臉書《爆廢公社公開版》上分享自身遭遇，「去年第一階段疫情爆發的時候我失業了，當時跟我老婆為了不讓家人擔心，跟家人說我被挖角了，當時全家人都信了，唯獨岳母沒表達意見」。

此後岳母不斷找理由，要女兒回娘家，原PO也發現「每次老婆回來都會帶回大包小包的菜，偶爾會帶回一個紅包袋，裡面都有錢，我打給岳母，她都會說是簽牌中的獎金，就當作給孫子買東西的錢」。

▲原PO最後才知道，只有岳母猜到他因為疫情失業，更決定不說破的給予經濟協助。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲原PO最後才知道，只有岳母猜到他因為疫情失業，更決定不說破的給予經濟協助。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
終於在去年底原PO找到穩定的工作後，他也回到娘家與岳母見面閒聊，更好奇問「阿母妳之前為什麼那麼容易中獎？」岳母則驕傲回應「這是我厲害的地方」。原PO又開玩笑吐槽「你不是槓龜（台語血本無歸意思）之后，最好會中啦！」岳母則露出淡淡笑容回擊「知道就好啦，你長得這付德行，最好有人會挖角啦」，暗示早知道原PO遭遇失業的困境，才會出手相助；這樣的遭遇讓原PO相當感動「岳母是一種很神奇生物，還記得當時聽到她這樣說，感動到在床上三天爬不起來」。

貼文也引發討論，許多網友留言大讚，「岳母厲害，看破卻不說破」、「這麼好的岳母，一定要用心愛她女兒來回報」、「真的貴人在身邊」、「岳母疼女兒，連帶疼惜女婿、孫子，要好好珍惜岳母默默給你們夫妻的愛，要孝順喔」、「前面很感動，最後幾句我笑了」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.79%80.21%
2021-07-04-2021-07-07
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