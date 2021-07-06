曾因疫情失業！男狂收岳母紅包　「背後真相」讓全場感動

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此後岳母不斷找理由，要女兒回娘家，原PO也發現「每次老婆回來都會帶回大包小包的菜，偶爾會帶回一個紅包袋，裡面都有錢，我打給岳母，她都會說是簽牌中的獎金，就當作給孫子買東西的錢」。
終於在去年底原PO找到穩定的工作後，他也回到娘家與岳母見面閒聊，更好奇問「阿母妳之前為什麼那麼容易中獎？」岳母則驕傲回應「這是我厲害的地方」。原PO又開玩笑吐槽「你不是槓龜（台語血本無歸意思）之后，最好會中啦！」岳母則露出淡淡笑容回擊「知道就好啦，你長得這付德行，最好有人會挖角啦」，暗示早知道原PO遭遇失業的困境，才會出手相助；這樣的遭遇讓原PO相當感動「岳母是一種很神奇生物，還記得當時聽到她這樣說，感動到在床上三天爬不起來」。
貼文也引發討論，許多網友留言大讚，「岳母厲害，看破卻不說破」、「這麼好的岳母，一定要用心愛她女兒來回報」、「真的貴人在身邊」、「岳母疼女兒，連帶疼惜女婿、孫子，要好好珍惜岳母默默給你們夫妻的愛，要孝順喔」、「前面很感動，最後幾句我笑了」。（編輯：潘毅）
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