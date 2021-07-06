玻璃罐頭打不開！主婦求救 網曝「超神秘訣」：保證省力
日常生活中有許多醬料、醃漬食品等等，都會使用玻璃罐頭包裝，但對於力氣不大的人，開啟這種罐頭可是難如登天。更有主婦上網發問求救，隨即有內行人分享訣竅，既省力又不需要額外買開罐器。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 16:58:37
原PO在臉書《廚藝公社》上發文提到，「最近開啟玻璃罐頭時覺得吃力，就上網找到三種開罐器，第一號是夾住蓋子上方的，第二號則像鉗子，包圍瓶蓋轉開，第三號則是調節式，用撬開瓶蓋的方式，請問哪一款比較好用？」
貼文一出立刻有購買過相關商品的網友回應，「我家有買一號的，，但是罐頭蓋都會被壓到變形耶，用了一次就被丟在旁邊了」、「這裡面最好用的應該是調節式，我家也是買給長輩用，推一下就開」「我家有鉗子式的，從寶特瓶到玻璃罐頭，什麼都能開」。
不過也有過來人解答0成本的解決方式，「可以善用廚房的工具，例如：剪刀或刀子，可以將尖端部位略將蓋子翹開一點點，解除真空狀態，瓶蓋一轉就開了」、「拿東西把罐頭邊邊掰開讓空氣進去之後就很好開了阿，買這個我覺得沒啥用，又不是天天吃罐頭」、「開不起來時，拿個湯匙挖一下蓋子邊排個氣就開了」、「拿東西敲一敲蓋子的邊緣就很容易打開了，何必再買個東西回來佔空間又不實用」。 （編輯：潘毅）