不敢吃藍起司！他驚「像腳臭味」 老饕眼睛亮：味道迷人
由於風土民情、生活習慣的不同，全球各地都有一些讓當地人大快朵頤、外地人聞之色變的特殊美食，比如說台灣的國民小吃臭豆腐，對許多觀光客來說，簡直像是一種魔王級的考驗。就有網友好奇詢問大家，「敢吃藍起司嗎？」更直呼聽說味道「比臭豆腐臭，像腳臭味！」問題一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 17:28:04
有網友在PTT發文，詢問大家「有人敢吃藍起司嗎？」原PO指出藍起司是起司的一種，以青黴菌發酵而成，表現有一層黴菌形成的斑紋，可以直接吃也可以做為烹飪料理的佐料。但原PO強調，「聽說比臭豆腐臭，像腳臭味！」
文章發佈後掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「可以，可是很鹹」、「有人請客我會吃看看，臭豆腐、皮蛋在國外看起來也是奇葩的食物」、「超想吃吃看」。
更有內行老饕盛讚，「配辣雞翅！超讚」、「做蘆筍鮮菇白醬義大利麵好吃」、「配麵包超級好吃」、「我超喜歡吃欸，那個味道很迷人，我都夾餅乾」、「烤土司然後塗在裡面，鹹香鹹香讚」、「好吃，會上癮」。
不過也有網友認為，「吃完嘴裡會有陳年木廚櫃的味道...」、「嘔吐味超噁」、「吃完口腔內會有股塑膠味」、「敢吃但沒有特別愛」。（編輯：倪浩軒）