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不敢吃藍起司！他驚「像腳臭味」　老饕眼睛亮：味道迷人

▲網友詢問大家「敢吃藍起司嗎？」直言聽說味道像腳臭味，引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲網友詢問大家「敢吃藍起司嗎？」直言聽說味道像腳臭味，引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 17:28:04

由於風土民情、生活習慣的不同，全球各地都有一些讓當地人大快朵頤、外地人聞之色變的特殊美食，比如說台灣的國民小吃臭豆腐，對許多觀光客來說，簡直像是一種魔王級的考驗。就有網友好奇詢問大家，「敢吃藍起司嗎？」更直呼聽說味道「比臭豆腐臭，像腳臭味！」問題一出引發熱議。

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有網友在PTT發文，詢問大家「有人敢吃藍起司嗎？」原PO指出藍起司是起司的一種，以青黴菌發酵而成，表現有一層黴菌形成的斑紋，可以直接吃也可以做為烹飪料理的佐料。但原PO強調，「聽說比臭豆腐臭，像腳臭味！」

▲網友詢問大家「敢吃藍起司嗎？」引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲網友詢問大家「敢吃藍起司嗎？」引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）
文章發佈後掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「可以，可是很鹹」、「有人請客我會吃看看，臭豆腐、皮蛋在國外看起來也是奇葩的食物」、「超想吃吃看」。

更有內行老饕盛讚，「配辣雞翅！超讚」、「做蘆筍鮮菇白醬義大利麵好吃」、「配麵包超級好吃」、「我超喜歡吃欸，那個味道很迷人，我都夾餅乾」、「烤土司然後塗在裡面，鹹香鹹香讚」、「好吃，會上癮」。

不過也有網友認為，「吃完嘴裡會有陳年木廚櫃的味道...」、「嘔吐味超噁」、「吃完口腔內會有股塑膠味」、「敢吃但沒有特別愛」。（編輯：倪浩軒）

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.79%80.21%
2021-07-04-2021-07-07
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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