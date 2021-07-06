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柯文哲質疑第7類是特權疫苗　林右昌妙回想到「好心肝」

▲基隆市長林右昌認為，現在講到「特權疫苗」，大家想到的應該是「好心肝」。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌認為，現在講到「特權疫苗」，大家想到的應該是「好心肝」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-06 17:28:44

台北市長柯文哲質疑疫苗施打順序的「第7類」，這是在製造「特權疫苗」，引發熱議；對此，基隆市長林右昌認為，現在講到「特權疫苗」，大家想到的應該是「好心肝」，實際上照著規矩做就不會有問題。

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林右昌今（6）日在線上記者會上回應媒體提問有關「特權疫苗」的議題，林右昌指出，現在講到「特權疫苗」，大家想到的應該是「好心肝」；此外，第7類疫苗施打的順序，實際上是需要造冊，造完冊後送到中央各部會進行審查、核定，中央才會把疫苗撥下來。

林右昌表示，疫苗會撥補到中央部會指定的醫療院所進行施打，有些並不是撥到地方政府；簡單說，有經過造冊，通過中央各部會的認定，實際上照著規矩做，就不會有所謂的請託和關說的問題，如不照規矩做才會有問題。

針對「微解封」的議題，林右昌說，市府各局處已針對三級警戒降級預先做好因應，包括基隆嶼登島的人數管制及交通配套、大武崙沙灘管制，廟口跟愛四路夜市復市、人流管制問題，及民政單位的里民活動中心重新開放使用；就等中央三級警戒降級及相關指引正式宣布後，市府就會立即公布相對應的措施。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.79%80.21%
2021-07-04-2021-07-07
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