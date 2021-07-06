柯文哲質疑第7類是特權疫苗 林右昌妙回想到「好心肝」
台北市長柯文哲質疑疫苗施打順序的「第7類」，這是在製造「特權疫苗」，引發熱議；對此，基隆市長林右昌認為，現在講到「特權疫苗」，大家想到的應該是「好心肝」，實際上照著規矩做就不會有問題。
記者陳志仁／基隆報導
2021-07-06 17:28:44
林右昌今（6）日在線上記者會上回應媒體提問有關「特權疫苗」的議題，林右昌指出，現在講到「特權疫苗」，大家想到的應該是「好心肝」；此外，第7類疫苗施打的順序，實際上是需要造冊，造完冊後送到中央各部會進行審查、核定，中央才會把疫苗撥下來。
林右昌表示，疫苗會撥補到中央部會指定的醫療院所進行施打，有些並不是撥到地方政府；簡單說，有經過造冊，通過中央各部會的認定，實際上照著規矩做，就不會有所謂的請託和關說的問題，如不照規矩做才會有問題。
針對「微解封」的議題，林右昌說，市府各局處已針對三級警戒降級預先做好因應，包括基隆嶼登島的人數管制及交通配套、大武崙沙灘管制，廟口跟愛四路夜市復市、人流管制問題，及民政單位的里民活動中心重新開放使用；就等中央三級警戒降級及相關指引正式宣布後，市府就會立即公布相對應的措施。
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