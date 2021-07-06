百吃不厭的泡麵？老饕指「2款」從小吃到大： 永遠排第一
泡麵款式五花八門，近年來更有市場上還出現不少外國品牌，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友好奇詢問「大家最愛吃的泡麵是？」而引來老饕們分享心目中的NO.1泡麵。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 17:54:36
原PO於《Dcard》上發文，表示味味一品牛肉麵從小吃到大，大讚直呼「這口味的真的是百吃不厭，肉嫩、麵Q、湯濃郁，味道都不輸外面賣的牛肉麵了，價錢還只要三分之一！！！當正餐、宵夜兩相宜」，這也讓他好奇發問「大家最愛吃的泡麵是？？」
問題曝光後，其中最多人點名「來一客」，直言「個人很喜歡來一客的韓式泡菜風味，但好像只有出杯子裝的而且很小個」、「泡菜來一客～～～」、「來一客鮮蝦魚板和京燉肉骨，我只吃這兩種口味」。
另外，「一度贊」、「味味一品」也被許多人提及兩款，直言「牛肉麵我只推一度贊」、「一度贊，爌肉麵」、「味味一品真的才是No.1」、「味味一品真的才是No.1」。
但也有人分享其他品牌，「韓國的辣雞麵！台灣的就是地獄辣大乾麵！」、「味味A排骨雞麵」、「韓國金拉麵，都加一大堆超愛的料」、「不倒翁的芝麻風味拉麵～」、「拉麵道，豚骨口味！！」、「素飄香麻辣拌麵超好吃」。（編輯：陳雅雲）