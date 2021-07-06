網購泡芙只來泡芙蓋！女崩潰：要這幹嘛　老饕曝驚喜吃法

不少民眾防疫在家為了避免外出，降低染疫風險，只能動動手指滑網購，更容易一不小心就心癢下單，日前就有網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）分享自己網購發生的糗事，表示自己看到廣告後打算買些乳酪蛋糕、泡芙等甜點，不料當甜點宅配到家後開箱才發現，來得竟然不是泡芙而是「泡芙蓋」，讓她崩潰直呼「我要泡芙蓋幹嘛啦！」。

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這名女網友在PTT的StupidClown版上分享這樁糗事，她提到自己前幾天在臉書上滑到幾家乳酪蛋糕的廣告，看到其中餐點品項中還有加購的泡芙，於是受到免運優惠的勾引下心動買單，沒想到當她一打開收到的甜點，仔細一看卻發現原來是自己看錯，下單的是「泡芙蓋」而非泡芙，這就讓她崩潰表示「我要泡芙蓋幹嘛啦！請問各位大大可以怎麼處理？目前只想到配冰淇淋吃…」。

▲有網友上網購買甜點泡芙宅配，到家開箱才發現自己眼殘點成「泡芙蓋」。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後掀起許多網友討論，不少版友也被原PO的天然呆行為逗樂，紛紛留言回應「這的確蠻笨的啦XD」、「酥脆臭了嗎？那不就是泡芙蓋的優點嗎」、「看明細品項寫的很清楚是泡芙蓋耶，應該是你沒看清楚就加購了吧」、「還有買泡芙蓋這種東西喔！那我想買水煎包底不知有沒有人賣」。

不過也有老饕分享「泡芙蓋」的吃法，「配優格或冰淇淋感覺很好吃」、「我超愛吃泡芙蓋……平常吃泡芙都把內餡挖掉」、「滿足市場需求，之前日本也有賣菠蘿麵包的皮」、「直接在袋子裡捏碎，加優格裡面吃」、「當冰淇淋容器，放車輪餅內餡？」、「冰淇淋尬鮮奶油，自己加餡料超爽」、「買個布丁放進去」。（編輯：楊智傑）