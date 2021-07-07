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拚疫苗接種率！南韓企業防疫規範一次看

▲南韓企業積極推廣員工打疫苗﹑（白領示意圖／Pixabay）
▲南韓企業積極推廣員工打疫苗﹑（白領示意圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-07 01:00:00

防疫有成的南韓，在近期登上美國媒體分享防疫經驗，四方報亦曾報導過南韓針對青少年推動的接種政策。而南韓各企業為了鼓勵員工接種，也頒布不少獎勵。在今（6）日，南韓政府更祭出新政令，盼望能防堵疫情。

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根據南韓KBS報導，南韓國務總理金富謙表示，從7月8日開始適用《傳染病預防法》施行規則，實行「一次出局」（One Strike Out）制，營業場所只要違反一次防疫規定，將即刻被責令停業10天。

而不少南韓企業開始獎勵員工施打疫苗，甚至提供疫苗。南韓國企三星電子在6月25日表示，下個月將開始對內部員工施打新冠疫苗，以在疫情期間強化抗疫措施。三星電子將與當地的衛生機關合作，為在南韓工廠工作的18至59歲員工以及合作企業派遣的員工接種莫德納疫苗。

除此之外，包括SK海力士、樂金顯示器等其他南韓企業，也正在考慮類似的疫苗施打計畫，來避免企業運作受到疫情波及，同時加強對員工的保護。南韓衛生主管機關於近期透露，8月左右將開放企業內部的醫療設施為旗下員工施打疫苗，以推動全國的疫苗接種進度。

雖然防疫政策放寬和積極促進國內人民接種，但南韓當局也對變種疫苗嚴正以待。截至4日為止，南韓境內確診Delta變種病毒者為416例。南韓疾病管理廳長鄭銀敬在4日時指出，Delta變種病毒在境外移入病例中的感染比例較高。

雖然南韓去年爆出教會大規模群聚感染，但過去一年建立起良好的衛生習慣和戴口罩，疫情逐漸得到控制。根據路透社，從7/1到14日首爾地區聚會人數限制將開放到最多6人，15日起將放寬到最多8人，若是聚會中有已經接種疫苗的民眾，則不算在限制人數內。另外非首都圈的私人聚會將不受限人數，而因為疫情遲遲無法營業的夜間娛樂場所都可以重新營業，餐廳、咖啡廳等店家營業時間限制則是從現行的晚上10點，延後兩個小時到晚上12點。

根據約翰霍普金斯大學的數據，截至6月28日，該國共有155,500確診者和2,015人死亡，這和大多數亞洲國家相比是相對穩定。美國CNBC全國廣播公司商業頻道於29日專訪南韓副總理洪南基，嘉許南韓的防疫成效。「按照疫苗接種計畫，我們會持續朝群體免疫的目標前進，但如果受到變種病毒影響而造成疫情惡化，那就不樂觀了。」南韓副總理洪南基接受美國媒體訪問時，表示南韓政府也正在持續觀望國內動向。

如對亞洲企業防疫政策列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《不打疫苗就開除？新加坡規定企業不能解雇拒打疫苗員工》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.73%80.27%
2021-07-04-2021-07-07
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