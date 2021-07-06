女想買鹹酥雞突臉綠！驚喊「這機會有多高」 場面尷尬爆
許多情侶分手後為了避免尷尬，或是不想妨礙對方的新生活，都會選擇不再聯絡，漸漸淡出彼此的生活中。不過，就有一名女網友指出，某天光顧了一間鹹酥雞攤，卻讓她當場崩潰直呼「機會有多高！」原因曝光後，就引來許多人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 18:23:25｜2021-07-06 19:41:21
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己本來想到鹹酥雞攤買點炸物，卻意外遇到前任男友，讓她崩潰直呼「在鹹酥雞攤遇到前任的機會有多高，好死不巧，昨天被我遇上了，這樣就算了，結果一看到我立馬開車快速走人」。遇到如此尷尬的事情，也讓她無奈直言「我相信電視劇演的是真的，當下場面只有尷尬」。
貼文一曝光，至今已有超過1千多人按讚，網友們紛紛留言，「好險不是在酒店遇到…」、「只要我不尷尬...尷尬的就是別人了」、「求鹹酥雞攤老闆瞬間少了兩位顧客的心裡陰影層面」、「傻瓜，偷偷暗示鹹酥雞老闆，以後他的要特辣」、「那攤子的老闆～都尷尬得不敢看～低頭裝忙」。
甚至有不少過來人分享類似遭遇，直言「我帶著現任老婆，跟前任背靠背在同一間餐廳吃飯，老婆也知道她是我前任，還不只一次...」、「我閨蜜訂外送，好死不死，遇到我很渣的前男友外送員，被棄單，她只是想吃個豆花啊」、「我男友也是去買雞排的時候遇到前女友，然後他回來還說給我聽，他跟前女友都聊了什麼，反正大家問好，各自安好，這樣就好了」。（編輯：陳雅雲）